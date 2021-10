První den voleb, tedy 8. října, kontrolní skupina Krajského úřadu Karlovarského kraje navštívila například volební místnosti na území Karlových Varů či v krušnohorských obcích, v sobotu má v plánu vydat se do volebních místností ve směru Bečov nad Teplou, Toužim a na Mariánskolázeňsko.

"Zatím jsme nezaznamenali žádné prohřešky. A to ani s rouškami. Naopak jsme překvapeni volební účastí, ta je v letošních volbách opravdu enormní. V horských oblastech Krušných hor už odvolilo padesát procent lidí, v Nejdku už volilo až pětatřicet procent občanů," uvedla Johana Vydrová. A dodala, že ani lidé, kteří si chtěli užít zřejmě posledního příjemně slunečného víkendu v Krušných horách, na volby nezapomněli. "Je zde mimořádně velké procento voličských průkazů," vysvětlila.

Žádné problémy ani potíže ve volebních místnostech v Karlovarském kraji nezaznamenala kontrolní skupina Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ta dohlíží na řádný průběh voleb a v případě potřeby metodicky pomáhá. Potvrdila to Johana Vydrová, vedoucí oddělení právního legislativního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.