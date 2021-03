Jste mladší 70 let, chronicky nemocní a váš praktik neočkuje? Poradíme, co dělat

Co dělat, pokud je vám méně než 70 let, jste chronicky a závažně nemocní a máte zájem se očkovat, ale váš praktický lékař se do očkování nezapojil? Poradíme vám, jak postupovat.

1. Zavolejte praktickému lékaři a ujistěte se, že očkování svých pacientů skutečně nebude provádět. 2. V takovém případě telefonicky kontaktujte specializované pracoviště, kam docházíte se svým zdravotním problémem (IKEM, Revmatologický ústav, dialyzační centrum, kardiocentrum a podobně ve fakultních či krajských nemocnicích) a domluvte se na zájmu o očkování. 3. Zdravotníci ze specializovaného pracoviště následně osloví krajský koordinační tým pro očkování, dohodnou se na zajištění vakcíny, termínu a času pro vakcinaci a budou vás zpětně informovat.