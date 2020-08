Jedná se o sportovní hry typické pro skotskou kulturu, takzvané Highland Games. Závody mají netradiční náčiní a popsat je lze jako těžkoatletické soutěže.

V Čechách je dokonce sedmikolová liga a ta kaceřovská byla pátá z nich. Ligu založili borci z SK Kláda Klan a rok od roku má vyšší úroveň. Potvrzuje to i Martin Johánek z Plzně, který se může pyšnit amatérským titulem mistra České republiky.

„Letos je úroveň ligy úplně někde jinde. Kluci předvádí parádní výkony. Někteří z nich se neztratili ani na evropských kláních,“ říká. Odměnou jim bylo například spatřit na závodech ve Skotsku anglickou královnu.

Sám Martin Johánek se dostal k závodům náhodou. „Musel jsem vynechat některé silové závody, které jsem předtím zkoušel. Pak jsem viděl v televizi borce, jak házel kládou. Jel jsem si zkusit závody a hned na prvních se mi zadařilo, a tak jsem u skotských her zůstal,“ vzpomíná třiatřicetiletý borec. Jak říká, netradiční disciplíny někomu sednou, jinému vůbec. Ve skotských hrách se soutěží v disciplínách vrh kamenem, hod závaží do výšky, hod závaží do dálky, hod skotským kladivem a hod kládou.

„Muži soutěží v sukních – kiltech. Jde o tradiční skotské oblečení a závodníci tím vyjadřují úctu této zemi. Musí ho mít všichni účastníci. V naší lize je povolena výjimka, která se týká spodního prádla. Při tomto sportu ho na sobě máme. Nechceme totiž, aby bylo vidět něco, co by vidět být nemělo,“ směje se Johánek.

Celé akce jsou i o setkání lidí a představení skotské kultury jako takové. „Na velkých akcích je to i o kultuře Skotska. Nechybí stánky s jejich výrobky, prodávají se i kilty nebo pravá skotská whisky. K mání je také tradiční skotské jídlo Haggis, což je plněný ovčí žaludek,“ popisuje.

Soupeři v lize si navzájem fandí a nechybí dobrá atmosféra.

„Nejde o to, být lepší než soupeř. Jde o to, překonat sebe, být lepší než minule,“ dodává Johánek.