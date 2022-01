Masivní nárůst omikronu se začíná v regionu projevovat v zaměstnanosti velký firem a institucí. Nastává tedy to, čeho se mnozí kvůli této mírnější ale mnohem nakažlivější variantně covidu - 19 obávali. Představitelé velkých zaměstnavatelů na Karlovarsku přiznávají, že lidí v karanténě přibývá, zatím to ovšem podniky zvládají.

Poměrně vysoké číslo lidí, kteří nemohou kvůli covidu docházet do práce, evidují na karlovarském magistrátu. Mimo budovu je momentálně 15 procent zaměstnanců. "Z celkových 330 pracovníků se to týká asi padesátky, přibližně polovina je covidních, druhá půlka má buď ošetřovné a nebo je v karanténě," uvedl tajemník magistrátu Jakub Kaválek.

I přes vysokou absenci úředníků ovšem magistrát funguje navzdory omikronu v podstatě standardně dále. "Naštěstí není situace taková, aby nám to znemožňovalo práci na úřadě. Nikde jsme nemuseli zatím omezit úřední hodiny. Přiznávám ale, že na některých odborech je to znát a že pokud na něj přicházejí občané si něco vyřídit, mohou déle čekat," doplnil tajemník Kaválek. To na krajském úřadě jde podle jeho mluvčí Jany Pavlíkové jen o pár jedinců. "Nákaza nám naštěstí chod úřadu nijak nekomplikuje," konstatovala mluvčí.

Například ve známé porcelánce Thun jsou podle ředitele firmy Vlastimila Argmana pozitivní zatím jen jednotlivci. "Lidí v karanténě ale přibývá. Ještě to není drastické, ale je to už znát, začíná se to zhoršovat. Máme přitom nasmlouvané zakázky a termíny, které by mohla vyšší absence zaměstnanců ohrozit. Děláme ale vše pro to, abychom to zvládli," reagoval ředitel Thunu.

Výrazné komplikace nemají doposud ani ve sklárně Moser. "Z důvodu pracovní neschopnosti nebo karantény nemůže práci aktuálně vykonávat deset našich zaměstnanců. U administrativních pozic to řešíme home - officem, ve výrobě pak přesčasovou prací a dočasnými nástupy jako výpomoc po dobu nemoci jednotlivých pracovníků," uvedl Pavel Mencl, generální ředitel společnosti Moser s tím, že firma zatím nezaznamenala žádná výrazné zpoždění v termínech dodání zakázek. "Využíváme naší flexibility a zakázky zhotovujeme v pořadí dle týmů, které jsou v plném zdraví na pracovišti a jsou schopny je zrealizovat," pokračoval Mencl.

Že karanténa silně ale může zasahovat do provozu, přiznal jednatel Statku Bor Vladimír Matějů. "Momentálně nám chybí asi pět procent zaměstnanců. Výpadky si nemůžeme dovolit a absenci řešíme záskoky. Ten, kdo nyní pracuje, tak dělá opravdu nadoraz," konstatoval zemědělec.

Klid zatím hlásí Hasičský sbor Karlovarského kraje i obě krajské nemocnice. "Nás se celoplošné testování jako v běžných firmách netýká, řídíme se podle speciálních pravidel ministerstva zdravotnictví. Neevidujeme zatím zvýšený počet karantén tak, aby zasahovaly do našeho provozu," poznamenala mluvčí nemocnic Markéta Singerová. Bez omezení zůstávají také v Dopravním podniku Karlovy Vary. Jak doplnil jeho jednatel Lukáš Siřínek, z 240 pracovníků jsou k pondělku v karanténě pouze čtyři.