Organizátoři upozornili, že kvůli personálním změnám v radě České televize může dojít k omezení svobodného vysílání. V krátké scénce o Večerníčkovi satiricky zmínili, že klasický pořad Večerníček už skončil. „A politici nám nyní místo něho vyprávějí jiné pohádky, třeba o střetech zájmů či o otravě na Bečvě,“ upozornil jeden z organizátorů.

Lidé tam mohli podepsat i petici na podporu zachování demokracie ve vysílání České televize. Přírodovědec Vladimír Melichar zdůraznil právě velký problém s vyšetřováním ekologické havárii na Bečvě. "Kam se to řítíme? Vláda zavádí kvůli pandemii diskriminační opatření v podnikatelském sektoru. Havárie na Bečvě je pro mě jako přírodovědce velkým varováním. Zrušení super hrubé mzdy je jen populistické gesto a vládu přitom nezajímá, jaký to bude mít dopad do budoucna. Ukázkou, jak vláda pracuje, je zkolabování prodeje dálničních známek v den jeho spuštění," prohlásil přírodovědec.

Organizátoři happeningu varovali, že do parlamentních voleb zbývá už jen něco málo přes tři sta dnů, a do té doby musí být svoboda slova uhájena.