Je tomu čtyři týdny, co došlo k požáru obytného domu v karlovarské Moskevské ulici. Plameny tehdy zcela pohltily střechu objektu, všichni obyvatelé domu museli do náhradního ubytování. V době vypuknutí požáru spali a přivolaní strážníci, kteří na místo dorazili jako první, je museli budit bušením do oken. V domě jsou obývané čtyři byty. I když žádný nezasáhly plameny, byly při hašení vytopeny. Nejvíce byl poničen přízemní byt, který stále není k užívání. Na střeše od požáru intenzivně pracují tesaři a klempíři, kteří mají pro obyvatele domu dobrou zprávu, nová střecha by už za pár dnů mohla být hotová.