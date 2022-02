V hloučku lidí nebyli jen Češi, ale i Ukrajinci. Ti neskrývali dojetí nad vlnou podpory. V davu se objevilo i několik transparentů, jeden z nich připomínal podobenství Putina s Hitlerem. Organizátoři rozdávali lidem modrožluté papíry a po projevech se následně ti, co zůstali, odebrali před ruský konzulát v karlovarské ulici Petra Velikého.

Jedním z řečníků byl i Vladimír Votápek, bývalý generální konzul v Petrohradě. Podle něho by se Putin za své skutky měl zpovídat před Haagským tribunálem. "Možná, kdyby ho tam Rusové viděli, pak by možná už skutečně pochopili, co se děje. Nejsem odborník na psychiku, ale podle mě je to člověk, který už nedokáže vnímat realitu a žije ve svém světě bludů, takový příklad máme koneckonců i my v České republice. Madeleine Albrightová o něm kdysi řekla, že je to chladný kgbák. Je to člověk, který v Rusku zlikvidoval svobodná média a v této zemi tak už není dnes nikdo, kdo by mu řekl: Vladimíre Vladimiroviči, neblbněte. Rusko tímto svým krokem pouze upadne do hluboké krize a pak přijde chvíle, kdy mu bude muset Evropa pomoci," prohlásil bývalý konzul. Podle něho jsou sankce proti Rusku nedostačující. "Proto navrhuji, aby se Rusům přestala vydávat víza. Já nemám nic proti obyčejným Rusům, ale pokud se neumějí v civilizované zemi chovat, nemají nárok na víza. Vždyť přece nemusí jezdit za nákupy do Milána nebo Paříže a jejich děti nemusí studovat v Oxfordu či Cambridgi. To by byla sankce, která by zabrala na ruskou elitu," dodal Votápek.