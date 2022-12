"Jsme nuceni přistoupit k opatření, kdy musíme vyhlásit zákaz návštěv. I za této situace ale platí výjimky pro návštěvy v mimořádných případech. Pokud přece jen půjde někdo navštívit pacienty, musí počítat s použitím respirátoru," uvedla mluvčí Singerová.

V současné době se sešly v kraji tři virová onemocnění, která mají podobný průběh a příznaky. Rozpoznat, o jaký typ jde, pomohou laboratorní testy. "Máme tu pacienty s covidem, těžkými chřipkami, ale i RS viry, které nám testy potvrdily jak u dětí, tak u dospělých. S RS virem jsme tu měli jeden těžší případ u pacienta po transplantaci. Některé děti s RS virem jsme museli ventilovat HFNO," upřesnila Singerová. HFNO je vysokoprůtoková kyslíková nasální terapie.

Rozeznat onemocnění lze bez laboratorních testů je velmi obtížné. Přesto má ale třeba RS virus některé typické příznaky. "Jde po dýchacích cestách a tím zabraňuje volnému dýchání, což může následně způsobit zápaly plic a zápal průdušinek. Pacienty s covidem - 19 nyní často trápí i průjmy," vysvětlila Singerová.

Jak připomněla, kvůli vysoké nemocnosti je aktuálně zcela naplněno dětské oddělení, kam míří především kojenci a děti do tří let, kteří mají problémy s dýcháním a nálezy na průduškách. Pokud je to možné, snaží se je lékaři propouštět po třech dnech domů.