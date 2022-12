Žijí v České republice nuceně už několik měsíců a chtějí poděkovat za vlídné přijetí. Ukrajinky, které musely opustit svou vlast kvůli válce a nový domov našly v Karlových Varech, se rozhodly uspořádat velkou akci. Původně ji plánovaly už na 25. prosince, ale s organizačních důvodů ji nakonec přeložily na 7. ledna, tedy na den, kdy začínají pravoslavné Vánoce. Jak ale vysvětluje Uljana Gordovič, která organizátorkám pomáhá, Ukrajinci by chtěli Vánoce spíše slavit jako římskokatolická církev. Oficiálně mají na Ukrajině však Vánoce jako v Rusku, tedy 7. ledna.

"Já osobně žiji v Karlových Varech už asi patnáct let, ale děvčatům, která uprchla před válkou, pomáhám, protože se už lépe dorozumím. Chtějí poděkovat za to, že sem byli Ukrajinci přijati, velmi si toho váží. Takže tuto akci chtějí pojmout nejen jako poděkování, ale i oslavu. Účast na ní přislíbil náš ukrajinský grekokatolický farář, který působí v ondřejském kostele. Je to jediný náš farář v Karlových Varech. Vyrážíme 7. ledna ve 14 hodin od Hlavní pošty, zastavíme se u Thermalu, odkud se následně vydáme na Mlýnskou kolonádu. Během průvodu budeme koledovat," nastiňuje Gordovič.

S sebou ukrajinské uprchlice ponesou tradiční ukrajinskou vánoční hvězdu, kterou ručně vyrobí. Ženy budou slavnostně oblečeny do tradičních šatů, na hlavách budou mít věnce a šátky. "Cestou budeme rozdávat naše cukroví a perníčky a budeme zpívat ukrajinské koledy," pokračuje Ukrajinka s tím, že informace o akci si ženy předávají prostřednictvím sociální sítě. Stejně tak tomu bylo i v dubnu, kdy se stovky uprchlíků sešly před Hlavní poštou.

Uljana Gordovič doufá, že reakce Karlovaráků na tuto akci budou vesměs pozitivní, protože si je ona stejně jako její krajanky vědoma, že ne všichni ukrajinské uprchlíky v Česku vítají. "Hodně z žen, které utekly před válkou, se už vrátilo domů. Mnoho z nich ale s návratem váhá, protože situace na Ukrajině není dobrá i s ohledem roční období. Ale většina z nich chce zpátky domů, až to vše jednou skončí," dodává Ukrajinka, která si myslí, že lidí, kteří chápou situaci uprchlíků, je více než těch, kteří na ně nadávají a válku na Ukrajině zlehčují.