Vysoké horečky, suchý kašel, ale i trávicí potíže. To jsou nejčastější příznaky chřipky, která v těchto dnech ve velké síle udeřila v kraji. Jak mluvčí krajské hygienické stanice Michaela Zajíčková, tak mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Markéta Singerová potvrdily, že skutečně do kraje chřipka v tuto dobu dorazila. "Máme potvrzeno, že chřipka, a to v různých variantách, přišla do regionu. O epidemii se ale nejedná," uvedla mluvčí hygieny.