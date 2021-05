"Věříme, že posun nabídne lepší možnost uspořádat tuto kulturní akci tak, aby svým rozsahem byla co nejbližší podobě, na jakou jsou naši diváci a návštěvníci zvyklí. Jsme v pravidelném kontaktu s ministerstvem kultury a s předními odborníky, například s vládním zmocněncem Vladimírem Dzurillou nebo epidemiologem Petrem Smejkalem, konzultujeme praktické kroky, aby byla zajištěna maximální bezpečnost hostů a návštěvníků festivalu," uvedli organizátoři filmové přehlídky v tiskové zprávě. Jednají proto o partnerské spolupráci s odbornou firmou, která by zajistila testování návštěvníků. "Jsou připraveny různé organizační scénáře, tak aby festival dodržel všechna aktuálně platná nařízení vlády," zdůrazňují.

Díky vstupu strategického investora skupiny Rockaway Capital získal karlovarský festival stabilitu a zároveň nové možnosti rozvoje. „Pro festival se tím otevírá příležitost rozšířit stávající aktivity, jako je například distribuční label KVIFF Distribution a nově realizovat projekty, o nichž jsme dlouhodobě uvažovali,“ říká prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška.

Kromě tradičních festivalových aktivit se chtějí organizátoři MFF KV zaměřit na budování platformy KVIFF.TV, která bude nabízet během festivalu vlastní exkluzivní informačně-publicistický obsah a postupně také celoročně přinášet artový program. Ambicí je během několika let vybudovat prostor pro laické publikum i filmové profesionály, který nabídne všestranné informace a orientaci v oblasti filmové tvorby. První aktivitou prezentovanou na platformě KVIFF.TV bude 16. ročník Pragueshorts Film Festivalu, který je naplánován na 2. až 27.června 2021. Festival, který je tradiční sesterskou akcí MFF KV, proběhne letos kombinovanou formou a představí to nejzajímavější z nejnovější světové produkce krátkometrážní tvorby. Je v plánu posílit současné distribuční aktivity v rámci labelu KVIFF Distribution a také do budoucna vyvíjet projekty a programy s cílem poskytnout mladým a talentovaným tvůrcům zázemí pro jejich filmařský růst. Detaily o letošním ročníku budou zveřejněny v nejbližší době.