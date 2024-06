Karlovarský kraj chce razantní změnu a chce využít evropské peníze

Miliardy z evropských fondů by měly změnit Karlovarský kraj a nastartovat novou éru rozvoje v mnoha oblastech. Karlovarský kraj chce účinně investovat do rozvoje všech odvětví, která by mohla přinést změnu. Tyto kroky by mu měly definitivně odejmout nelichotivý přídomek „Kraj nejhorší ve všem“, kterým byl počastován bývalým předsedou vlády ve složitých covidových časech.

Projekt vl:aštovka měl například řešit využití bývalého kojeneckého ústavu v Aši, který chce město koupit od Karlovarského kraje. | Foto: Deník/Miroslav Všetečka