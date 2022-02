"Chtěli bychom, aby město bylo družstevníkem. Musíme nyní zjistit, jak by to bylo po právní stránce. V tomto případě se nabízí PPP projekt. Karlovy Vary mají plochy možné pro výstavbu bytových domů, nemáme na to ale peníze," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Družstevníky by tak bylo město a investor. "Chceme znát metodiku, na základě které by se lidé mohli k bytům dostat," pokračovala primátorka. Náměstek Petr Bursík (ODS) doplnil, že podobný model by město chtělo například uplatnit i při výstavbě parkovacích domů. "Jako vhodná lokalita pro bytové domy se nabízí například Drahovice, a to vnitřní blok kolem Krokovy ulice," vysvětlil náměstek Bursík.

"Myslíme si, že to je dobrý projekt, který by měl stát nad politickým zájmy a měl by v něm tedy pokračovat i ten, kdo usedne na radnici po letošních komunálních volbách. Chtěli bychom ho ale určitě do voleb zahájit, podklady bychom chtěli mít k dispozici proto do září," konstatovala Pfeffer Ferklová.

V rámci projektu by se podle ní měly postavit stovky bytů, což by bylo rozděleno do několika etap. "Bude záležet na investorovi," dodala. Variantou pro možnou výstavbu by byla i Stará vodárna, kde jednou z možností je právě městské bydlení.

Podle opozice je to nápad dobrý, i když přichází před volbami. "Je dobře, že se konečně vedení města začalo zabývat i alternativními možnostmi bydlení, zejména za situace, kdy ceny běžných nemovitostí rostou raketovým tempem. Město má k dispozici desetkrát méně obecních bytů než například Cheb a nemůže tak efektivně reagovat na problémy, které jsou. Jen se trochu obávám, že jako vždy bude vše zahaleno podivuhodnou mlhou, jak už jsme od současného vedení zvyklí," komentoval záměr zastupitel z Pirátů Jindřich Čermák.

Také zastupitel za KOA a karlovarský hejtman Petr Kulhánek takovou akci vítá. "Poprvé jsem o tomto nápadu slyšel na přelomu roku. Obecně se mí líbí, protože by město postavilo za výhodných podmínek a nízkých nákladů bydlení pro lidi," uzavřel Kulhánek.