Přes mohutný odpor opozice (Piráti, Srdcem pro Vary, KOA, ale i KSČM) koupí Karlovy Vary 40procentní podíl v extraligovém klubu HC Energie, a to za korunu. Vedení města (koalice ANO a Karlovaráků) na včerejším jednání zastupitelstva opozici přehlasovalo 22 hlasy. Zastupitelé za ODS se zdrželi. Koalice nejprve smetla návrh Josefa Janů (Srdcem pro Vary), Petra Kulhánka (KOA) a Jindřicha Čermáka (Piráti), aby byl tento bod stažen z programu jednání. Podle Janů nebyl materiál dostatečně projednán a požadoval vypsání referenda. „Ať se vyjádří lidé,“ zdůraznil. Kulhánek upozornil, že vstupem do extraligového klubu strká město hlavu do oprátky. „Je velké riziko, že financování extraligy nakonec zbude na městě. Požadujeme jiný systém řešení, jak hokej v Karlových Varech zachránit,“ řekl.

Podle Pirátů jakýkoliv vstup měst do hokejových klubů může skončit tragédií a připomněl Pardubice či Zlín. „To koupíme podíly i ve volejbalu, florbalu, fotbalu či basketbalu?“ ptal se Janů.

Energie mění majitele. Fanoušci si oddychli

HC Energii se rozhodl prodat dosavadní majitel Karel Holoubek, který klub vlastnil 30 let. Kromě města do klubu vstoupí podnikatelé Dušan Šenkypl (43 procent) a Daniel Tobolka (sedm procent). I ti podíly odkoupí za korunu, ale do klubu vloží příspěvek podle výše svého podílu, Karlovy Vary přispějí 10 miliony.

Deset procent ze stoprocentního podílu extraligového klubu bude i nadále vlastnit hokejový spolek Hockey club Karlovy Vary, stejně jako licenci na extraligu. A právě vlastnictví licence opoziční zastupitelé kritizovali. Stejně jako fakt, že pokud to novým majitelům s HC Energií nepůjde podle plánu, vrátí ji městu, nikoliv Karlu Holoubkovi.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) chce město vstupem do HC Energie hokej v Karlových Varech morálně podpořit. „Neplynou nám z toho žádné závazky a nebudeme za závazky společnosti ručit. Město klub trvale finančně podporuje, v posledních letech částkou 25 milionů korun. Větší část přitom směřuje do práce s dětmi a mládeží. I v těchto kategoriích dosahuje Energie republikových úspěchů. Jde o 360 dětí a mladých v juniorských týmech a v hokejové přípravce. Nemáme jinou možnost než jít do toho touto formou,“ uvedla primátorka. K vlastnictví licence na extraligu podotkla, že to vše je smluvně ošetřeno a bez souhlasu města ji spolek Hockey club prodat nemůže. A pokud ano, pak by musel městu vyplatit deset milionů korun.

Jenomže opozice má na koupi podílu v extraligovém klubu naprosto odlišný názor. Podle Janů je převzetí HC Energie plivnutím do tváře ostatním sportovním klubům. „Nedělejme to, podporujme sport napříč,“ varoval vedení města. Podle Michaely Tůmové (KOA) nebylo pětatřicet zastupitelů zvoleno, aby podporovali soukromé aktivity, ale město samotné. „Nemáme vše účetně ověřené a vidím v tom vydírací podtext,“ uvedla. Narážela tak na fakt, že pokud by město do HC Energie nevstoupilo, oba noví vlastníci by od koupě extraligového klubu odstoupili. „Hokej podporujeme 23,5 milionu a může dojít k tomu, že město nakonec bude i tratit. Co budeme dělat, když vypneme kvůli drahým energiím stadiony? Proč tohle riziko podstupujeme?“ zdůraznila Tůmová.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Podle náměstka Tomáše Trtka (ANO) to není jednoduchá situace. „Není nejkomfortnější, ale je to příležitost. Vyřešit se to musí, takže začneme teď,“ uvedl. Také primátorka zdůraznila že nic nebylo předem naplánováno. „Prostě se Karel Holoubek rozhodl extraligový klub prodat. A město bylo přizváno ke konzultacím. Jsem zvyklá problémy řešit a neodkládat je,“ vysvětlila zastupitelům.

Veškeré argumenty opozice ale koalice ANO a Karlovaráků odmítla. Přestože některé z nich byly velmi pádné. Například zastupitel Vlastimil Lepík (KOA) prohlásil, že město si za deset milionů kupuje černého Petra. „Když nám hokej noví majitelé vrátí, město buď zadlužíme, nebo prodáme,“ varoval Lepík vedení Karlových Varů před touto transakcí. Zdůraznil, že i bez podílového vstupu Karlových Varů do HC Energie by hokejová mládež, již město používá jako argument při záchraně hokeje, v klubu hrála hokej dál. „Podporovali jsme žáky po třicet let a i bez účasti v HC Energii by to bylo stejné,“ zdůraznil Lepík.

Podle vedení města ale záchranou profesionálního hokeje v Karlových Varech podporují i KV Arenu, sportovně-kulturní a kongresové centrum. Tvoří ho multifunkční hala, tréninková hala, hala míčových sportů, krytý a venkovní bazén. První dvě haly byly dokončeny v roce 2009 a slouží mimo jiné karlovarskému hokeji, bazén a míčová hala přibyly později a slouží dalším sportovním klubům, mezi nimi například extraligovému volejbalu v podání VK Karlovarsko.

„Nejde tady ani tak o extraligový hokej jako spíš o mladé. Jen tím, že jsme nechali vystavět KV Arenu, potvrzujeme, že jsme podporovatelem tohoto sportu. Podporujeme ale i další sporty. KV Arena spolu s propojenými sportovišti neslouží jen pro hokej, ale je to sportoviště, které nenajdete v rámci republiky. Základním motivem je mládežnický hokej a zachování hokeje v Karlových Varech,“ zdůraznila primátorka.