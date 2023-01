O několik dní dříve, než je tomu zvykem, nechaly Karlovy Vary odstranit oficiální vánoční strom, který stál na prostranství před Lázeňským sanatoriem Thermal. Strom, který se začal nebezpečně naklánět, což bylo už velmi patrné o silvestrovské noci, dělníci zlikvidovali 2. ledna dopoledne. Nejnižší větve stříbrného smrku, kterému bylo pětatřicet let, dokonce po vánočních svátcích klesly až na zem. Vedení města zvažovalo, že by strom nechalo narovnat, vzhledem k tomu, že se už ale blížil den jeho odstranění, z toho sešlo.

Karlovarské infocentrum na svém facebookovém profilu 1. ledna uvedlo, že vánočnímu stromu nebylo letos přáno i z jiných důvodů. Stal se například i terčem zlodějů. "Hned z počátku bylo ze stromu odcizeno několik vánočních ozdob. V období od 23. do 27. prosince někdo zasáhl do vánočních světýlek umístěných na stromě a do přívodu elektrické energie. A nakonec z neznámého důvodu byl strom ve večerních silvestrovských hodinách i přes jeho silné upevnění a ukotvení nakloněn. Následkem těchto událostí bude strom během zítřejšího dne odstrojen," stálo na facebooku Vánočních trhů. Na Nový rok proto bylo okolí vánočního stromu raději zabezpečeno páskou.

Jak doplnil mluvčí magistrátu Jan Kopál na Silvestra v podvečer dostala Městská policie oznámení, že vánoční strom u Thermalu je nahnutý. "Strážníci na místě tuto informaci ověřili, podle všeho se pohnul někdy na Silvestra dopoledne. Nahnutý strom sice nepředstavoval nebezpečí, ale působil nepatřičně," poznamenal mluvčí Kopál a pokračoval: "Nejdříve jsme zvažovali jej zkusit narovnat, což by ale znamenalo jej odstrojit a znovu usadit pomocí jeřábu. Vzhledem k tomu, že měl na místě stát už jen pár dní, jsme se místo toho rozhodli jej o těch pár dní dříve odstranit. Než se tak stalo, instalovali jsme kolem něj pro jistotu zábrany. Včera se dali do práce naši pracovníci, strom rozřezali a odvezli." Na místě před Thermalem ale stále zůstává obří adventní věnec s elektrickými svícemi.

Silvestr v kraji: Žena otvírala šampus a skončila na operačním sále

Za letošní vánoční strom byl vybrán patnáctimetrový stříbrný smrk, který vyrostl na zahradě domu ve Dvorech. Majitelka si ho prý přinesla z lázeňských lesů jako semenáček už v roce 1987.