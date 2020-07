„Lidé mohou stanovat, zaparkovat obytný přívěs či obytný vůz. Kemp nemá žádné chatky či bungalovy a vládne tu spíše domácí atmosféra,“ říká správce kempu Ladislav Svitáček. Obec investovala do zázemí, a lidé tak mají k dispozici nové záchody, sprchy, nechybí teplá voda. U stánku s občerstvením je posezení z přírodního materiálu, které je zastřešené. Nový je na rybníku také ponton s posezením přímo nad vodou. Letos provozovatelé zakoupili dvě šlapadla a v ceně jsou i ochranné vesty pro děti. Na pláži nechybí pítka. Do kempu je možné vzít i psa. Koupání je na vlastní nebezpečí. V kempu je řada dětských prolézaček, pískoviště i lanová sjezdovka. Postavit chtějí i trampolínu.

Příznivé ceny, ale bez hotových jídel

Občerstvení provozuje sama obec a ceny jsou opravdu lidové. Točenou desítku mají za 24 a točenou limonádu za 19 korun. Obojí půllitrové. Ceny za zmrzliny, nanuky, kornouty, eskyma od 13 do 17 korun. Nealko piva mnoha druhů jsou za 25 a ledová káva za 22 korun. Co však chybí, je nabídka hotových jídel anebo alespoň grilovaných klobás. Tu si může dát zájemce v přilehlé restauraci Na Tajchu, která je též u vody o 200 metrů dál. Nabízejí tam také pizzu a pivaři jistě ocení i pivo ve skle. V kempu je z důvodu bezpečnosti a hygieny v kelímku. „V obci lze zakoupit čerstvé pečivo a nově tu máme otevřené řeznictví. A kdo má rád houby, teď jsou v okolních lesích doslova žně,“ podotýká správce.

Místo si oblíbili také milovníci rybolovu. A zachytat si může opravdu každý. Stačí si na obecním úřadu či v recepci zakoupit povolenku. Na krátkodobou nepotřebuje zájemce ani rybářský lístek. Denní povolenka je za 150, víkendová včetně pátku pak za 300 korun.

Velkým lákadlem pro návštěvníky jsou okolní místa. Přebuzská rašeliniště, tajemné zbytky továrny Sauersack, známý kamenný hřib, zrekonstruovaná historická huť s vysokou pecí, modřínová alej, z jejíchž kmenů se stavěly lodní stožáry v Holandsku, anebo lovecký zámeček Favorit. U rybníka je i spousta akcí. Hned 1. srpna si zahrají na vedlejším hřišti fotbal herecké osobnosti. V sobotu 22. srpna tam startuje a končí recesistická Tour de Tajch na kolech a v pátek 28. srpna je tam triatlon.

„Kempování na Tajchu je moje srdeční záležitost. Jezdili jsme sem každý rok po desítky let. Po revoluci jsme chtěli jako většina Čechů vidět a zkusit dovolenou u moře a nyní se opět vrací doba kempování a pohody. Kde v kempech investují, tam dělají dobře,“ říká Milan Šudák z Kraslic.

Kde: Kemp Na Tajchu v Šindelové. Z Kraslic, Rotavy či Jindřichovic směr Přebuz

Otvírací doba: Sezona je od 1.7. do 31.8. V případě hezkého počasí kemp otvírá dříve a stejně tak zavírá déle. Správce je na telefonu 702938863

Ceník: Dospělý 50/noc, stan 40/noc, obytný přívěs, karavan 100/noc, pes 30/noc, auto, motocykl 30/noc. Děti do 15 let 30/noc, do 6 let zdarma.

Parkování: přímo v kempu

Koupání: přírodní rybník

Atrakce: dětské atrakce, šlapadla

Poznámka: Více o kempu na www.sindelova.cz