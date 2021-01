Rezignovanost. Provozovatelé skiareálů, kteří museli zastavit vleky kvůli protipandemickým opatřením, ztrácejí energii a drive, protože přihlížejí, jak mizí velká část jejich tržeb. Ta ve vánočním období obvykle přesahuje třetinu. Bez přiměřených kompenzací mnohým z nich hrozí krach. Aby toho nebylo málo, přibyla jim práce a leckde i náklady za likvidaci nepořádku na sjezdovkách, které ovládli lidé na bobech.

„Od začátku sezóny jsme přišli odhadem o 30 milionů korun, z toho Vánoce včetně dalších dní až po novoroční víkend dělají kolem 20 milionů korun,“ uvedla k ušlým tržbám mluvčí Skiareálu Klínovec Hana Hoffmannová. Pro areál, který má stomilionový investiční úvěr je to těžká rána. Stejně jako další provozovatelé areálů vyčkává, jak se vláda postaví ke kompenzacím.

„Lehčí“ o dva až tři miliony korun je zatím také zimní středisko Telnice na Ústecku o statisíce jde v případě mosteckého Sport areálu Klíny i teplického Bouřňáku. „Je to vysoká částka, ještě ji nemáme přesně vyčíslenou,“ uvedl Jaroslav Andres, ředitel obecně prospěšné společnosti Sportcentrum Bouřňák. „Čekáme teď, jaké budou kompenzace. Investovali jsme do příjezdové cesty a z tržeb ze zimy platíme i letní údržbu, prořezávky a spoustu ´neviditelné práce´, takže pokud nás vláda dostatečně nepodpoří, skončíme ve ztrátě,“ doplnil.

Oproti tomu některým zimním střediskům dokonce naskočily další náklady tam, kde to nikdo nečekal. Týkají se úklidu a likvidace odpadu na sjezdovkách, kam se o svátcích valily davy bobařů. Ačkoli byly areály oficiálně uzavřené, leckde nechyběly zákazové cedule, lidi to nezastavilo.

„Nevadilo by to, kdyby byli soudní, jenže po nich zůstal neuvěřitelný nepořádek, který teď musíme zlikvidovat. Už ho máme plný kontejner, ten samozřejmě musíme zaplatit,“ uvedl jednatel Sport areálu Klíny Tomáš Holub. Nejčastěji jde o rozlámané boby a sáně. „Lidé je nechali na sjezdovce, v lese, nebo je nacpali do sněžných děl. Jen dnes jsme posbírali 28 rozlámaných bobů a další nepořádek,“ dodal trpce.

Rozlámané boby zůstaly i svazích Telnice a Bouřňáku. Klínovec dopadl o něco lépe, opřeli se do něj ale skialpinisté, kteří mu vyčítali, že schválně ničí povrch, aby nemohli lyžovat. „Stěžovali si na haldy sněhu. My se ale takto snažíme udržet vyrobený sníh, dokud nebudeme moct zase otevřít. Kdyby se povrch hned utáhl, vrchní vrstva by odtekla,“ vysvětlila mluvčí areálu Hoffmannová. Po vysvětlení, které zavěsila na sociální sítě a prosbě, aby byli návštěvníci na uzavřených sjezdovkách ohleduplní, se situace zlepšila.

Náporu lidí na sjezdovkách odpovídá i svodka Horské služby Krušných hor. Ta v minulém týdnu vyjížděla patnáctkrát. „Na svazích bylo neuvěřitelné množství lidí, jen vyměnili lyže a snowboardy za boby a sáně. Úrazy tedy často souvisely s nimi,“ poznamenal náčelní Miroslav Račko. „Nejzávažnější případ jsme měli v Telnici, kde to bobař napral do sloupu,“ doplnil.

Vláda jednala o skiareálech v pondělí. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček prohlásil, že usiluje o to, aby byly co nejdříve otevřené. Ty mohly být v provozu pouhých devět dní - od 18. prosince, než se 27. prosince opět zavřely. Zatím platí, že tato situace potrvá do 10. ledna. Ministři měli v pondělí jednat také o kompenzacích pro skiareály, nakonec se tak nestalo.