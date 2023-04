/FOTO, VIDEO/ Rok co rok vyráží parta kluků ze Šabiny na Sokolovsku s řehtačkami, které jsou opravdovými unikáty. Chodí , napříč celou obcí a generace se tak střídají už přes šedesát let.

Kluci s řehtačkami vyhání v Šabině nečisté síly z domů a stavení | Video: Roman Cichocki

Tuto tradici nezastavil ani totalitní režim ani koronavirus. Začínají na Zelený čtvrtek v poledne, kdy zvony odletí do Říma. Nahrazují tak zapovězený zvuk zvonů a zvonků právě svými dřevěnými řehtačkami, které oni sami nazývají dle místní tradice rahtačkami. Končí v sobotu ráno.

Křesťanskou tradici nezastavil ani totalitní režim. Některé z nástrojů jsou opravdovými unikáty, které používali jejich dědové či pradědové. V obci dokonce plánovali sehnat šikovného truhláře a třeba nějaké další řehtačky přidělat. Chodí zásadně chlapci.

„V pondělí doma odpočíváme, bolí nás nohy z chození po vsi,“ říkají společně koledníci.

Letos vyrazili v sestavě Dominik Sarkány, Daniel Sarkány, Martin Hejlek, Ota Krhounek, Matyáš Ouředník, Jirka Jelínek, Radovan Pisár a o rok starší Tomáš Botlík.

V zemědělství by čtyři dny práce v týdnu zvýšily náklady

Starší kluci jsou mazáci, jdou po deváté. Ti mladší jsou tu letos podruhé a na akci nedají dopustit.

"Zkusili jsme to vloni, je to super nápad a udržení tradice v Šabině. Letos jsem proto neváhal a vyrazil opět," říká svorně dvojice kluků, Matyáš s Jirkou. Po loňské premiéře neváhali letos ani Tomáš s Radovanem. A koledníci mají dobrou zprávu. "Příští rok to vypadá, že přijdou dva noví koledníci, což je super zpráva," konstatuje jeden ze zkušených rahtačů, Ota Krhounek.

Průvod kluků s řehtačkami projde od vrchní kapličky k té spodní. Aby je slyšela celá Šabina neváhají se během pochodu rozdělit na tři skupiny a poté se zase spojit. Na otázku, zda se někdy báli, že se nesejdou, kluci říkají, že jednou.

Bylo to předloni v době covidu, to jsme nevěděli, co bude, co zakáží nebo povolí. "Nakonec nás bylo myslím pět a tradici jsme tak nepřerušili," vzpomíná Dominik.

Zvuk řehtaček prý také vyhání nečisté síly z domů a stavení. Tak až půjdou řehtači kolem vašeho domu, nezapomeňte otevřít okno, aby zvuky jejich nástrojů dolehly do všech koutů.