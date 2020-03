Kvůli koronaviru jsou uzavřeny některé hrady a zámky. V Karlovarském kraji tak kvůli hrozící nákaze osiří například bečovský hrad a zámek.

Hrad Loket | Foto: Deník / Roman Cichocki

„V návaznosti na aktuální nařízení vlády Národní památkový ústav (NPÚ) do odvolání uzavírá památkové objekty s celoročním provozem a odkládá zahájení hlavní návštěvnické sezony na neurčito,“ uvedla Jana Hartmanová, mluvčí NPÚ. Zároveň se na zámku ruší veškeré prohlídky a akce, a to soukromé i veřejné, které se měly konat do poloviny dubna. „V případě již zakoupených vstupenek nebo rezervovaných akcí kontaktujte správu památkového objektu,“ uvádí na svých webových stránkách správa bečovského zámku. Dokdy bude hrad a zámek Bečov pro veřejnost uzavřen, to podle mluvčí Hartmanové nelze říci.