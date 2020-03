Opatření, která by účinněji bránila rozšíření nákazy koronavirem prostřednictvím pendlerů překračujících hranice s Německem, chce rozšířit Karlovarský kraj.

Hejtman Petr Kubis apeloval dopisem na předsedu Ústředního krizového štábu Romana Prymulu, aby vedení státu rozhodlo o neprodleném uzavření hraničního přechodu do SRN na Božím Daru. Omezilo by se tak riziko nákazy a hasiči, policisté i celníci by mohli soustředit své síly na zbývající přechody Pomezí nad Ohří a Vojtanov. Policie by měla ve spolupráci s hasiči a celníky zastavit každého z lidí pracujících v zahraničí a zanést informace do systému Microrescue, díky kterému budou mít přehled všechny složky včetně nemocnic a hygieniků.