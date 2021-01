Takové bude totiž doporučení krajské rady, která o podobě přijímacích zkoušek definitivně rozhodne v pondělí 18. ledna. „Je to jen doporučení. Nechtěli jsme děti, které zaostávají ve výuce kvůli koronaviru, ještě více stresovat. Je na každé škole, zda se doporučení bude držet, nebo si nějaké limity sama stanoví,“ říká krajský radní pro školství Jindřich Čermák.

Konečné informace musí školy zveřejnit do 31. ledna. Zatím platí, že maximálně může žák nasbírat padesát bodů jak z matematiky, tak i češtiny. Testy jsou ale náročné a minimum je 13 bodů z matematiky a 17 z českého jazyka. Děti jsou ale v učivu kvůli covidu pozadu a mnoho látky z testů ani neznají.

Například na gymnáziu v Ostrově by proto zvolili také jiný systém bodování. „Nebyli bychom vůbec proti tomu, aby toto minimum bylo bráno v celku, to znamená, že by v součtu obou předmětů musel žák nasbírat aspoň 30 bodů. Jsme si totiž vědomi toho, že žák může být nadaný třeba v českém jazyce, v matematice už tak dobrý není a nemusel by z ní mít potřebný počet bodů. Samozřejmě by musela platit podmínka, že musí splnit v obou předmětech minimální počet bodů. Není možné, aby odevzdal testy s nulou a byl přijat,“ konstatoval ředitel Jaroslav Šafránek.

Čas na rozhodování mají ještě také na karlovarském gymnáziu. „Záleží na tom, jaký systém bodování nám doporučí Rada Karlovarského kraje,“ poznamenal ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

Střední školy kvůli covidu zrušily klasické dny otevřených dveří, kde si mohly děti nanečisto ověřit své znalosti v přijímacích testech.

Ale právě ostrovské gymnázium je dnes spouští on-line. „Chtěli jsme dny otevřených dveří uspořádat alespoň takto. Zájemci se na nich dovědí, jak to bude s přijímacími zkouškami. Systém spouštíme živým přenosem v sobotu v 9 hodin ráno,“ upřesnil ředitel ostrovského gymnázia.

Přihlásit se bude možné pomocí aplikace Microsoft teams, a to do čtyř bloků, každý trvá půl hodiny. V nich by děti mohly absolvovat tréninkové scio testy, které jsou podle Šafránka šité na míru těm přijímacím.

Klasický den otevřených dveří plánuje karlovarské gymnázium na březen. Ředitel Papež totiž věří, že v této době bude už pandemická situace v souvislosti s covidem pro setkání s rodiči a budoucími studenty mnohem příznivější. (jako)