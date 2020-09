Tři miliony korun. Tolik vyčlenilo hejtmanství poté, co to schválilo krajské zastupitelstvo, na podporu a pokračující oživení cestovního ruchu.

Finančně tak přispěje domácím i zahraničním návštěvníkům na pobyty ve všech typech ubytovacích zařízení v regionu. „Poskytnutí daru na podporu ubytování bude platit od 1. října do konce roku. Právě v této době končí sezóna a počet návštěvníků by poklesl. Příspěvek je ale může inspirovat k podzimnímu pobytuv nádherné přírodě regionu, nebo k zajištění silvestrovského ubytování,“ uvedl Vojtěch Franta, uvolněný krajský zastupitel pro lázeňství, cestovní ruch a UNESCO.

Každý, kdo se ubytuje v některém hotelu, penzionu nebo jiném ubytovacím zařízení na minimálně tři a maximálně až šest nocí, bude moci zpětně požádat o proplacení 50 procent ceny za jednu noc pobytu, ale výhradně do výše 300 korun. „Samozřejmě budeme rádi, když se lidé ubytují i na delší dobu než šest nocí, ale příspěvek se vztahuje jen na zmíněných maximálních šest. Příspěvek platí pro skupinu až celkem pěti osob, aby to mohly využít například rodiny s dětmi. Zájemci mohou uplatnit žádost i na více termínů, ale maximálně musí jít o jeden termín v měsíci. Věřím, že lidé této příležitosti využijí,“ uvedl hejtman Petr Kubis (ANO).

Příspěvek mohou čerpat všichni občané Evropské unie, kteří předloží fakturu či potvrzení o úhradě ubytování. Peníze jim budou podle Franty vyplaceny zpětně formou daru.

„Počítáme s tím, že pokud by se výzva osvědčila, můžeme diskutovat o prodloužení doby poskytování příspěvku. Klademe důraz na to, že sám host si vybere ubytování. Pokud bude chtít podporu kraje, musí jít o ubytovateles živnostenským oprávněním, slevu následně uplatní u Karlovarského kraje, a to prostřednictvím elektronického systému,“ doplnil Franta. Portál na webových stránkách kraje, kde mohou hosté žádost o příspěvek na ubytování vyplnit v sekci dary, bude aktivován k 5. říjnu. Administrativní zátěž k vyřízení příspěvku pro hosty hotelů tak na sebe bere Karlovarský kraj.