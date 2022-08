Jedno z největších chystají v Základní škole Krušnohorská na Růžovém Vrchu, která disponuje dvěma tělocvičnami i bazénem. "Nedá se bohužel nic dělat. Jsme nuceni reagovat na rostoucí ceny a navyšujeme pronájmy. V průměru je to o dvě stě korun," říká ředitel školy na Růžovém Vrchu se sportovním zaměřením Josef Šrámek. Zatímco ještě v loňském školním roce zaplatili zájemci za malou tělocvičnu 270 korun za hodinu, v tom nadcházejícím to bude už 480. Cena za pronájem velké tělocvičny se z dosavadních 320 korun navyšuje na 500 korun. U bazénu navyšujeme hodinové taxy z 590 na 840. K takovému navýšení jsme přistoupili i proto, že minimálně pět let jsme s cenami nehýbali," vysvětluje ředitel Šrámek.

Na jedné z největších karlovarských základních škol v Poštovní v Tuhnicích zatím ceny za pronájmy tělocvičny zůstanou stejné jako doposud. "Hodina pro skupinu dospělých zájemců činí 350 korun, pro děti pak 250. Je to ale prozatímní, protože od 1. ledna určitě i my budeme muset pronájmy zdražit. Zatím jsme ceny nenavyšovali, protože do konce roku má město ceny od energetické společnosti zafixované. Otázkou je, co nastane od nového roku. Navíc chceme být k lidem vstřícní, protože doba je zlá a peníze lidé nemají," konstatuje ředitel tuhnické školy Karel Fiala.

O kolik zdraží pronájmy na Základní škole dukelských hrdinů, zatím není známo. "Příští týden budu tuto problematiku teprve řešit s naší ekonomkou. Půjde maximálně o 5 až 10 procent. Dobře si totiž uvědomujeme, že k nám chodí cvičit děti rodičů, kteří na tom nejsou finančně právě nejlépe a nechceme jim způsobovat ještě větší potíže," poznamenává ředitelka školy Eva Doušová. Ceny má tato škola rozdělené nejen podle toho, zda jde o veřejnost či zájmové skupiny, ale i podle stáří dětí. Pronájem malé tělocvičny se aktuálně pohybuje od 60 do 120 korun, velké pak od 90 do 230 korun.