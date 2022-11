Po radikální změně ve vedení ostrovské radnice odešel na základě dohody velitel Městské policie Ladislav Martínek. Svou rezignaci na post šéfa ostrovských strážníků oznámil minulý týden na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, kde byl sám jmenován zastupitelem za ODS. Ve svém prohlášení uvedl, že kdyby si ho současné vedení města chtělo ve funkci ponechat, nebránil by se tomu. "V koalici se musí táhnout za jeden provaz, a ono by to stejně nefungovalo," uvedl dnes už bývalý velitel městské policie na ustavujícím zastupitelstvu. Nová rada města ale spíše reagovala na jeho politické angažmá v různých hnutích a stranách a nabídka Martínka zůstala bez odezvy.

Jak následně dodal nový starosta Ostrova David Hanakovič (ANO), dosavadní velitel Martínek rezignoval sám na post velitele, ale i na post strážníka, a to podáním výpovědi dohodou k datu 24. října. "Tudíž od 25. října již není zaměstnancem Městské policie Ostrov. Výpověď panu Martínkovi podepsal dosluhující starosta Jan Bureš," upřesnil Hanakovič. "V současné době nemohu sdělit, kdo bude novým velitelem či pověřeným strážníkem. Předběžně jsme se dohodli na dočasném řízení městské policie se strážníkem, který dosud zastupoval i pana Martínka a měl na starosti zejména výkon služby," dodal.

Zatím není podle něho ani přesně rozhodnuto, kdo bude mít z nového ostrovského vedení strážníky na starosti. "Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Z toho vyplývá, že městskou policii řídím ze zákona já. Kterýkoliv další člen zastupitelstva, tedy například místostarosta, radní, nebo i běžný zastupitel by musel být pověřený zastupitelstvem města. Zatím jsme tuto otázku s koaličními partnery dále nerozebírali," reagoval nový starosta na dotaz, kdo bude mít v gesci městské strážníky.

Chce o aktuální situaci v řadách městské policie i o novém veliteli jednat i se svými koaličními kolegy. "Máme jako možnost vyhlásit výběrové řízení na velitele městské policie, nebo vybrat z řad stávajících strážníků nového velitele. A toho pak nechat schválit zastupitelstvem," poznamenal starosta Ostrova.

Potvrdil, že Martínek necítil dostatečnou podporu z řad nového vedení města. "Pan Martínek se rozhodl sám odejít od městské policie. I na ustavujícím jednání zastupitelstva sám přiznal, že necítí, nebo by necítil podporu vznikající nové koalice. Zda to bylo z politických důvodů se musíte zeptat přímo jeho, je potřeba připomenout, že pan Martínek kandidoval v komunálních volbách za ODS, která není součástí dnešní koalice na městě. Byl zvolen zastupitelem a je tedy v opozici, už to samo o sobě je podivné, pokud by setrval na svém postu a byl zároveň opozičním zastupitelem," uzavřel Hanakovič.