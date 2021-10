V úterý byl už rybník zcela vypuštěný a rybáři odváželi do dočasných sádek tuny ryb. „Labutí rybník lovíme zpravidla každý rok na podzim a rybník vydá vždy kolem dvanácti tun ryb,“ řekl Deníku jednatel Rybářství Mariánské Lázně Zdeněk Mašek. Dodal, že nejčastější rybou v Labutím rybníku je tradiční kapr a také amur. Tyto ryby ale nebudou na českém vánočním stole. „Vše vezeme na německý trh,“ dodal jednatel.

Další výlov chystají rybáři na čtvrtek a pátek příští týden, kdy vhodí sítě do rybníku Regent. Nedříve ho ale musí vypustit a připravit, tomu se rybářskou hantýrkou říká, že se rybník strojí. Vypouštění by mělo být pozvolné, aby ryba v klidu sešla k hrázi, k lovišti. To u velkých rybníků trvá někdy až pět týdnů.

Podívejte se na Labutí rybník, jak vypadá na jaře

Zdroj: Deník/Antonín Hříbal