V té době bylo ještě denní světlo a přesto v karlovarských ulicích svítilo veřejné osvětlení. A to se přitom vedení města kvůli rapidnímu zdražení energie rozhodlo, že přes noc zcela vypne lampy ve volnočasovém areálu Rolava.

"Mohl by mi někdo vysvětlit, proč se svítí už v sedm hodin večer, i když je venku krásné světlo? To chce město ušetřit nebo jen zapomnělo, že byla změna času?" ozval se redakci jeden z Karlovaráků.

Náměstek primátorky Tomáš Trtek ale vysvětlil, že systém veřejného osvětlení není nikterak jednoduchý. "Systém je ovládaný až v Plzni, kde má také své zapínání. Nastavení doby, kdy se veřejná světla zapnou, je dáno kombinací času a také momentálního poměru světla a tmy. Pokud se v Karlových Varech světla zapnou, tak se setmělo. Záleží v tomto případě i na tom, jaké počasí je právě v Plzni," uvedl náměstek Trtek.

Je si vědom, že systém není zcela ideální, ale změnit ho by bylo velmi nákladné. "Předělání by stálo padesát milionů korun a návratnost těchto nákladů by trvala opravdu dlouho," dodal.

