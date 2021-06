Lázeňské území v Karlových Varech už naštěstí nepřipomíná město duchů. Během posledních dnů se místní ulice a prostranství opět zaplnily lidmi, obsazené jsou už také předzahrádky i těch prestižnějších restaurací, a kolonádami znovu zní hudba. Vypadá to, jakoby pandemie skončila. Zdání ovšem klame. Místním podnikatelům se daří už lépe, není to však podle nich žádná sláva. Zatím jsou totiž vesměs odkázáni na české turisty, kteří ale neutrácejí tolik jako cizinci a také nenakupují ve zdejších luxusních obchodech.

"Samozřejmě, že už je to lepší. Ale zatím chodí jen Češi. Němců je jen pár a pokud se tu objeví nějaký Rus, tak ten je z Německa," říká majitel prodejny s oplatkami na Staré Louce Karel Jáchym.

V podobném duchu hovoří i Štěpánka Pazderková, majitelka rodinného hotelu Promenáda v ulici Tržiště, který je jako jeden z mála v této lokalitě v majetku českých podnikatelů. "Je to bída. Pořád to není to, co bychom potřebovali. Němců je jen pár, z cizinců jde většinou o Rusoněmce žijící v Německu, kteří u nás ale stráví maximálně jen dvě noci. A hlavně jde o klienty, kteří už tu byli, jezdí do Karlových Varů opakovaně," uvádí majitelka hotelu, podle níž jsou mnohem silnější víkendy a co se týče léta, všichni řeší rezervace raději na poslední chvíli.

Také šéf České asociace hotelů a restaurací v Karlových Varech Jan Kronika zatím nevidí v cestovním ruchu žádný výrazný posun. "Příliš se to nezvedlo. První vlaštovky jsou zatím jen čeští klienti. Doufáme, že se to změní v prvním týdnu o prázdninách. Hotely zatím hlásí obsazenost z jedné třetiny. Část turistů sem přijela i díky tomu, že uplatnila vouchery z loňského roku. Co jsem ale slyšel, tak třeba Němci se s rezervacemi na léto moc nehrnou," konstatuje Kronika.

Velkým problém pro znovuoživení turismu v Karlových Varech je samozřejmě stále absence Rusů, na něž je mnoho hotelů v lázeňském území orientováno. "Co si budeme povídat. Lety jsou zrušeny. Sputnik, kterým jsou očkování, není v Evropské unii schválen, a tak se k nám zkrátka nedostanou. Špatnou situaci navíc prohloubila současná politická situace vůči Rusku," dodává šéf asociace hotelů a restaurací.