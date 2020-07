Po nástupu nového ředitele Lázeňských lesů Stanislava Dvořáka je tato příspěvková organizace Karlových Varů samá novinka. A i když je stále ve zkušební době, dokonce dostal od vedení města už i mimořádnou odměnu.

Na dotaz, kolik to bylo, odpověděl náměstek primátorky Petr Bursík: „Je to v řádu tisíců korun.“ Samotný ředitel Dvořák se o tom dozvěděl až od Deníku. „To je pro mě příjemné překvapení. Asi si někdo všiml, jak pracuji. Funguji od sedmi do osmnácti hodin. Udělali jsme spoustu pozitivních změn. Například jsme optimalizovali lesní výrobu. Je dobře, že ta práce je vidět a že to vedení města vnímá takto,“ reagoval ředitel Dvořák, který vyhrál výběrové řízení na obsazení šéfa organizace na jaře, a nahradil tak po dvaceti letech Evžena Krejčího, který v soutěži skončil za ním.

Podobně jako v další příspěvkové organizaci města, Správě lázeňských parků, i v této společnosti přinesla změna na nejvyšším postu personální otřesy. „Když přijde do firmy nový ředitel, je jasné, že někteří stávající zaměstnanci odejdou. I u nás došlo k odchodu několika lidí na základě dohody,“ konstatoval ředitel Dvořák.

Jednou z novinek, které zavedl, jsou například příměstské tábory, které jsou podle šéfa Lázeňských lesů téměř všechny obsazeny.

Zásadní je změna sídla společnosti. Ta se totiž stěhuje ze současné adresy v ulici Na Vyhlídce do areálu Svatého Linharta, který je umístěn přímo v lesích. Podle vedení magistrátu není na škodu, že budou lesníci sídlit přímo v lese. „Co bude se stávající budovou, zatím nevíme. Zřejmě ji využijeme pro potřeby města,“ poznamenal náměstek Bursík. Zprovoznění nového sídla zatím brzdí umístění sloupu pro internetové připojení, předpokládané otevření je začátkem srpna. „Předpokládáme, že přestěhováním ušetříme tři sta tisíc korun ročně,“ uvedl Bursík.

Další novinkou je pak zprovoznění takzvané Zip line dráhy na Goethově vyhlídce. Adrenalinová atrakce má být spuštěna 1. srpna. „Jde o čtyři sta metrů dlouhou dráhu, kterou bude provozovat soukromá firma,“ dodal náměstek a ředitel lesů upřesnil, že půjde o společnost Zip line mobil. Kvůli dráze se musel kolem vyhlídky uvolnit lesní porost.