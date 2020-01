Termín té původní totiž vypršel na konci loňského roku a nyní se festival vznáší ve smluvním vakuu. A aby tomu tak nebylo, organizátoři MFF museli z původních požadavků hodně slevit. Místo na deset let se smlouva podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) uzavírá pouze na tři roky. „Zábory prostranství bude společnost platit stejně jako běžný občan, tedy 10 korun za dena metr čtvereční, a linky MHD, které při pořádání MFF město navíc zřizuje, bude platit také Film Servis festival. Stejně jako úklid,“ uvedla primátorka.

A zdůraznila, že festivalová nadace, v níž jsou 50 procenty zastoupeny Karlovy Vary a Grandhotel Pupp, prosadila i omezení akcí na Mlýnské kolonádě, kde by mělo stát příští rok pouze jedno pódium. „Letos to ještě budou tři pódia, ale nebudou už se měnit každý den. Festivalu například zůstal zachován vjezd pro 200 aut do lázeňského území. Město těmito změnami ušetří až tři miliony. Festival potřebujeme, propagace města je díky němu obrovská, ale partnerství musí být vyvážené,“ zdůraznila primátorka. Smlouva by podle ní mohla být podepsána v březnu. Prezident MFF Jiří Bartoška je spokojen. „Nemuselo to dojít až do tohoto termínu, mohli jsme se dohodnout do konce roku, ale jsme rádi. Nyní se už může přestat úředničit a začít připravovat nový ročník festivalu,“ uvedl. Karlovy Vary přispějí i letos MFF osmi miliony.