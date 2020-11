Zatímco na karlovarské radnici stále doufají, že se situace v dobré obrátí a město uspořádá vánoční trhy na stejném místě jako vloni, v Ostrově připravují pouze výzdobu města.

„Budeme rádi, když se ve zdraví dožijeme Vánoc a nebudeme proto plýtvat silami na nějaké větší společenské akce,“ říká místostarosta Ostrova Marek Poledníček. Podle něho to ovšem neznamená, že by advent v Ostrově vůbec nebyl. „Na vánoční výzdobě města už pracujeme. Vše bude pěkné, jen akce a oslavy zkrátka nebudou,“ dodává místostarosta.

Například v Karlových Varech se už ale ví, odkud bude strom, který bude letos nazdoben jako vánoční. Stát bude opět před hotelem Thermal. „Půjde o stříbrný smrk, který město daruje paní z Majakovského ulice. Pokácen bude po 20. listopadu,“ uvádí mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Jak to bude s trhy, se zatím neví. Vedení radnice doufá, že bude moci alespoň pár stánků postavit opět na Mlýnské kolonádě. Tam se vánoční trhy konaly vloni poprvé, a to v nových stáncích. Díky tomuto umístění se dočkaly konečně té správné sváteční atmosféry, kritiku ale sklidily správě stánky. Za dvacet plátěných přístřešků zaplatilo město 2,3 milionu korun. „Stánky jsou připravené. Prodejce řeší městská firma KV City, která už vypsala výzvu na zájemce o vánoční trhy. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Kdyby to vyšlo, jsme schopni v krátké době stánky na kolonádu navézt a patřičně je ozdobit,“ konstatuje Kyselá.

Ani v Karlových Varech ale nebudou žádné adventní akce. „Nebudeme pořádat žádný kulturní program, ani slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Bud ale vánoční výzdoba ve vybraných ulicích města,“ poznamenává mluvčí radnice.

„Chtěli bychom, alespoňv rámci možností, navodit ve městě vánoční atmosféru a dopřát všem možnost projít se v adventním čase slavnostně nasvíceným centrem, pokud to samozřejmě nebude v rozporu s žádným opatřením. Podobně jako vloni připravíme velkorysou a pestrou světelnou výzdobu celé zóny mezi Thermalem a Puppem,“ doplňuje karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Nové osvětlení dostane starorolská ulice Závodu Míru. „Současná výzdoba byla už hodně vyžilá, nahrazujeme ji novými světly za 80 tisíc korun,“ uzavírá Jan Kopál.