Jídlo je moje hobby.Zdroj: Redakce Karlovaračka Žaneta Salátová je důkazem toho, že i když je velmi zaměstnanou ženou, dokáže doma v kuchyni dělat hotové zázraky. Mnoho let vede oblíbené Mateřské centrum v Karlových Varech. Rodinu ale rozhodně nezanedbává, spíše naopak, protože dokáže vymyslet skutečně nevšední pokrmy. V době covidu přišla s nápady na pořádání tematických večerů inspirovaných světovými kuchyněmi. Nyní, v době zdražování, se zase pustila do výroby domácího másla, které vyjde o mnoho levněji než při slevových akcích v obchodních řetězcích.

"Nějak mne ty ceny, kdy máslo koupíte za 59 korun, přestaly bavit. Takže jsem začala vyrábět domácí, které máte hotové za čtyři minuty. Stačí k tomu smetana, zakysaná šlehačka a voda. Směs vyšleháte, necháte odkapat a vychladnout. Z litru šlehačky, kterou v akci seženu do 90 korun, čtyř lžiček zakysané smetany a dvou decí studené vody udělám tři velká másla, která jsou větší než ta dvousetipadesátigramová v obchodech. Mohou mít tak 300 gramů. Jedno máslo mi zhruba vyjde o 25 korun levněji než v obchodě. Dané množství ale rozdělím na dvě části, které pak vyšlehám. Podle chuti se do nich může přidat sůl, česnek, bylinky. A zbylou syrovátku použiji ještě na domácí mozzarellu," vysvětluje postup Žaneta Salátová.

Obrazem: Lidé kvůli vedru zaplnili Rolavu. Na té už se šíří sinice

Velkou kreativitu prokázala v době lockdownu, kdy s dcerou Kačkou, které je nyní 15 let, chtěly zpestřit a osvěžit stereotypní dny. A tak se zrodil nápad tematických večerů, kterým obě věnovaly i hodiny příprav. "Kačce bylo v té době 13. Byla ve věku teenagerky, která chtěla zkoušet moderní trendy, k nimž pochopitelně patří i sushi. Asijskou kuchyni máme rádi, ale do té doby jsme nikdy doma sushi nezkoušeli, byla to naše velká premiéra, kterou celá tato záležitost se světovými kuchyněmi odstartovala. Stalo se z toho velké dobrodružství, na které jsme se vždy připravovaly několik dnů. Rozhodně to tedy nebylo tak, že jsme se rozhodly pro nějakou zemi a v ten den jsme ji hned začaly vařit. Potřebovaly jsme na to mnohdy suroviny, které jsme mohly nakoupit jedině přes internet. U sushi jsme třeba najednou zjistily, že nemůžeme v běžném obchodě sehnat bambusovou podložku," vypráví Karlovaračka.

"Všechno jsme si dopředu pořádně nastudovaly. Na přípravách jsme pracovaly vždy od rána, kdy jsme si pouštěly i stylovou hudbu. Zkrátka jsme si s dcerou udělaly takové holčičí jízdy. Kačka si dobrovolně nastudovala historii a zajímavosti dané země. Už na přípravy jsme se také oblékly stylově. Nebylo to ale, že bychom si pořizovaly nějaké kostýmy. Vždy jsme využily to, co jsme měly doma, jako třeba šátky. K tomu samozřejmě nesměly chybět různé doplňky, korálky či náušnice. K večeři jsme pochopitelně pozvaly naše chlapy, syna a manžela, kteří se divili, co jsme to připravily. A po večeři následoval film z dané země," pokračuje.

Podívejte se: V Karlových Varech se už buduje Náplavka

Na řadu následně přišlo Thajsko, Tunis či Indie. Večeře přitom nebyly vůbec jednoduché, protože se mnohdy skládaly i ze sedmi chodů. Právě indické pokrmy rodině Salátových natolik zachutnaly, že se staly tradiční součástí jejich jídelníčku. "Indie byla asi nejzajímavější. Dodnes jsou u nás oblíbené indické placky, ale i masala. Co se týče Tunisu, tak ohledně receptů i ingrediencí mi hodně pomohla kamarádka, která má za manžela Tunisana a má s tuniskou kuchyní zkušenosti. Poskytla mi tak pravé suroviny i originální recepty," říká Žaneta Salátová.

Postupně se začala náročnost stupňovat. Když došly tipy, která další země bude vybrána, přišel na řadu globus. "Prostě ho roztočíme a ukážeme prstem na mapu. Přiznávám ale, že mnohdy tak trochu podvádíme, protože na vylosovanou zemi nemáme chuť a dané jídlo by nám nechutnalo. I takové jsou naše zkušenosti, něco vaříme rádi dodnes, něco už bychom raději vůbec do úst nedali," dodává Karlovaračka, která svými nápady nadchla celé okolí. To jí mnohdy poskytovalo i cenné rady.

Recept na kuřecí tikka masala s indickými plackami a okurkovou rajtou:

- na 4 porce budete potřebovat - na takki masalu: lžičku kurkumy, lžičku garam masaly, lžičku drceného římského kmínu, lžičku drceného koriandru, lžíci najemno nasekaného čerstvého zázvoru, lžíci nasekaného česneku, 2 kuřecí prsa bez kůže, 4 lžíce tučného bílého jogurtu, cibuli na tenká půlkolečka, 3 lžíce přepuštěného másla, 700g rajčat (nebo 2 konzervy sekaných rajčat), půl lžičky drcených kardamonových semínek, snítku koriandru, sůl, chilli podle chuti, 250ml smetany ke šlehání.

- Kurkumu, garam masalu, římský kmín, koriandr, zázvor a česnek promíchejte na pastu, polovinu vmíchejte do jogurtu a kuřecí prsa do něj dejte marinovat, a to nejlépe přes noc.

- Na přepuštěném másle nechte v hrnci zesklovatět cibuli a přidejte druhou polovinu kořenící pasty, aby se opekla. Když směs trochu ztmavne, přidejte oloupaná rajčata nakrájená na kostky, kardamonová semínka, chilli a nadrobno nasekané stonky koriandru. Omáčku pak asi 15 minut probublejte.

- Když se rajčata rozvaří, přidejte do omáčky smetanu a na mírném ohni ji provařte další asi půlhodinu, aby se chutě propojily.

- Kuře vyndejte z marinády a pod grilem je opečte, aby na povrchu ztmavlo. Prsa pak nakrájejte na větší kousky, které přidejte k omáčce na 10 minut provařit a dosolte. Navrch přidejte nasekané lístky koriandru.

- na okurkovou rajtu: 200ml tučného bílého jogurtu, asi 5cm kus salátové okurky, půl lžičky drceného římského kmínu, pár lístků koriandru, špetku cukru, špetku soli

- Okurku nakrájejte na menší kostky, přidejte ji spolu s římským kmínem, nasekaným koriandrem, cukrem a solí do jogurtu. Rajtu promíchejte a dejte do lednice chladit.

- na 6 indických placek: 300 g hladké mouky, lžičku prášku do pečiva, špetku soli, lžíci rozpuštěného másla, 100 ml bílého jogurtu, asi 100 ml vody, máslo na potření.

- Z mouky, prášku do pečiva, soli, másla, jogurtu a vody vypracujte těsto, které rozdělte na šest bochánků, které nechte pod utěrkou odpočinout asi hodinu.

- Z každého kusu na pomoučené ploše vyválejte co nejtenčí placku, kterou na rozpáleném tále nebo suché pánvi opečte z obou stran, dokud se na nich neobjeví tmavá místa. Každou placku potřete rozpuštěným máslem z obou stran.