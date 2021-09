"Účastníci předchozích ročníků i noví běžci tak s dalšími závodníky v Praze podpořili druhou šanci pro lidi, kteří si odpykali trest odnětí svobody a snaží se o návrat k normálnímu životu. To vše pod heslem Uteč předsudkům," vysvětlila mluvčí věznice Petra Bělíková.

Věznice z Kynšperka nad Ohří se i v tomto roce účastnila Běhu se Žlutou stužkou, takzvaného Yellow Ribbon Run. Do letošního šestého ročníku k závodu v lesoparku Řepy vyslala tři čtyřčlenné štafety zaměstnanců.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.