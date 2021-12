"S účinností od 1. ledna byl novelizován zákon o místních poplatcích. Do soustavy místních poplatků byly zařazeny nové poplatky za komunální odpad, a to poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, tím je myšlen paušál za jednu osobu, a pak i poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, což je to, kdy se platí za objednanou kapacitu svozu," vysvětluje mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. Podle něho se z celkového počtu do nového systému zaregistrovalo přibližně jen 2900 vlastníků. "Neustále ale přibývají. Je mezi nimi i většina bytových domů, teď už docházejí především majitelé rodinných domů nebo nemovitostí určených k rekreaci," konstatuje.

O co vlastně v nové vyhlášce na území města Karlovy Vary jde? Smluvní vztahy, které mají lidé doposud uzavřeny na odvoz odpadu, dne 31. prosince zaniknou. Nájemci či majitelé nemovitostí tak už nebudou dostávat za svoz odpadu faktury. "Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna znamená, že se musí registrovat u správce poplatku, kterým je Odbor financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary. Tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek (SVJ), vlastník nemovitosti, a nebo ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ," pokračuje Kopál s tím, že ohlašovací povinnost je nutné splnit do 15. ledna příštího roku.

Platí se i za prázdnou nemovitost

"Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) se měsíčně platí 0,50 korun. Novinkou je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za neobydlenou nemovitost. Pro příklad: domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát týdně, zaplatí 1 560 korun za pololetí. Za neobydlený objekt určený k rodinné rekreaci zaplatí majitel jako za vyprodukování 60 litrů odpadu měsíčně, tedy 180 korun za pololetí," říká mluvčí.

V praxi to ale znamená, že pokud lidé, kteří na území Karlových Varů vlastní nejen byt ale třeba i chatu, zaplatí od nového roku za oba objekty, i když nemohou produkovat odpad na obou místech naráz. "Jedná se o poplatek za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství v obci. Typickým znakem poplatku je jeho paušální charakter, to znamená, že není vázán na skutečnou produkci komunálního odpadu, ale vychází z principu, že z obcí zavedeného systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo vlastnící na území obce nemovitou věc," zdůrazňuje Kopál.

Poplatek je podle něho konstruován tak, aby zachycoval produkci komunálního odpadu. "Je založen na obecných principech práva životního prostředí „znečišťovatel platí“ a „plať tolik, kolik vyhodíš“. U tohoto poplatku není stanoveno zákonné osvobození, protože poplatek má být takový, aby jeho skutečná, tedy zaplacená výše odpovídala množství odloženého směsného odpadu," uzavírá mluvčí karlovarského magistrátu.