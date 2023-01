"Ač neradi, byli jsme nuceni ekonomickou situací přistoupit k nepopulárnímu rozhodnutí a pro rok 2023 jsme zvedli výši poplatku za svoz komunálního odpadu. Děkujeme za pochopení a věříme, že k podobným krokům budeme v budoucnu nuceni přistupovat pouze výjimečně," potvrzuje starosta Kraslic Jan Šimek. Slevy mají studenti ubytovaní přes týden na internátech či kolejích, senioři a děti do 15 let. Zcela zdarma ho pak mají Krasličáci, kteří celoročně pobývají v zahraničí a lidé starší 80 let. Vedení města zároveň apeluje na občany, aby třídili. Město Kraslice dostává do svého rozpočtu finance za vytříděný odpad. V případě, že na základě zvýšení poplatku za komunální odpad se přestane třídit, město dostane méně úhrad od EKOKOMU, který platí městu za každou tunu vytříděného odpadu, a muselo by více platit za skládkovné. "Takto chybějící finance by město muselo opět někde vzít, čili by byl tlak na další růst poplatků od obyvatel, a to až k zákonné hranici. K tomu se uchýlit nechceme," dodává starosta.

Řada obyvatel zdražení chápe. Ostatní naopak tvrdí, že po zdražení nebudou třídit vůbec.

Stavba Penny začne v Chodově letos. Město vychází vstříc zákazníkům

V sousedním Chodově došlo vloni ke změně. A už jsou také známa čísla a úspory, které změny v odpadovém hospodářství přinesly. Podnětem k těmto opatřením bylo především nové nařízení ze zákona o odpadech a podle něj bude městům a obcím každoročně umožněno ukládat stále menší množství směsného komunálního odpadu na skládce. Druhým faktorem byla skutečnost, že městu neustále narůstají finanční výdaje na svoz a likvidaci odpadu. Posledním, ale přesto velmi důležitým hlediskem se stal ekologický pohled na věc se snahou vytřídit ještě větší množství odpadu.

"Od nového roku 2022 byl nahrazen poplatek za občana s pobytem v Chodově poplatkem za kapacitu. Vlastníci rodinných domů a Společenství vlastníků jednotek si tak museli nově promyslet zadání, jak velkou nádobu a jak častý vývoz budou chtít. Přes počáteční problémy, které provázejí každou změnu, kdy jsme měli především na sídlištích přeplněné nádoby, se tento systém relativně rychle zaběhl a již během prvních měsíců se ukázalo, že svážíme podstatně méně směsného komunálního odpadu," říká místostarosta Chodova Luděk Soukup.

Místo vybydleného domu v Heyrovského ulici bude nové parkoviště

Tuna směsného komunálního odpadu uložená na skládce stojí asi 1800 korun, zatímco tuna bioodpadu uložená na kompostárně zhruba 600 korun. V roce 2021 vyprodukoval každý občan v Chodově 243 kilogramů odpadu, což znamenalo přesažení zákonného limitu a platbu dražšího poplatku v závěru roku.

V roce 2022 se díky zavedeným opatřením podařilo městu poprvé splnit limit stanovený zákonem o odpadech. Bylo 190 kilogramů na obyvatele za rok. "Díky zodpovědnému přístupu nás všech se tak podařilo ušetřit až několik milionů z rozpočtu města. Uspořené prostředky tak mohou být použity na další zkvalitnění veřejného prostranství," dodal Soukup.