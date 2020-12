Naplněná parkoviště před nákupními centry a fronty ještě před otevřením. A to i menších obchodů. Tak to ve čtvrtek vypadalo v Karlovarském kraji první den rozvolnění opatření kvůli covidu.

Lidé konečně mohou nakupovat vánoční dárky. | Foto: Deník / Jana Kopecká

„Během středečního večera i noci na čtvrtek jsme se na otevření obchodů připravovali. Do uliček mezi obchody jsme například umisťovali koridory, abychom předešli případné kumulaci lidí,“ vysvětluje manažer obchodního doma Fontána v Karlových Varech Martin Nikodém. Řešení front v jednotlivých obchodech by podle něho mělo být záležitostí dané provozovny. „Ale pomáháme jim, aby to bylo jednodušší a fronta nezasahovala do prostoru jiné obchodní jednotky,“ dodává.