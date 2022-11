S vedením loketské radnice řešili celou věc i zástupci kraje. „Jde o dlouhá léta nedořešenou otázku opravy betonového mostu, který vede přes Ohři přímo na loketské náměstí. Most ve správě kraje je ve špatném stavu, ale pokud bychom jej nechali zrekonstruovat, město projevilo ochotu si ho převzít. Pro nás je to úkol na příští období, zdali jsme schopni najít potřebné finance na generální opravu,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

"Ochotu převzít si most deklarujeme od samého začátku. Nevíme ale v jakém stavu je mostovka a další části. Pokud by ho město mělo převzít, musel by být most opraven. Jednání je stále otevřené," potvrdil starosta Lokte Zdeněk Bednář. Jak upřesnil, most by měl po opravě vydržet několik dalších desítek let. "Jen pouhé flikování nepomůže. Musel by se opravit jak zvenku tak zevnitř. Musíme při jednáních zvolit strategii co s mostem v budoucnu a upozornit na celou věc jako takovou. V současné době jde o jedinou přístupovou cestu na náměstí. Případné zavření mostu by byl velký problém," dodal Bednář.

Pohled z mostu na hrad LoketZdroj: Deník/Roman CichockiZajímavostí je, že kraj chtěl most Lokti předat už v minulosti. Město ho nechtělo a neobvyklý spor skončil před devíti lety dokonce u soudu a to porážkou Karlovarského kraje. Radnice tehdy odmítla evropské dotace na jeho opravu a zároveň odmítla i převzít most jako dar. I tehdy byl starostou Zdeněk Bednář. Podle jeho tehdejšího vyjádření by šlo o danajský dar. Tvrdil, že pravidla nedovolily použít evropské peníze na opravu. Město by nakonec muselo poškozené přemostění opravovat za miliony korun ze svého rozpočtu. Proto Loket z dohody s krajem vycouval a případ skončil u soudu.

Železobetonový obloukový most je 116 metrů dlouhý a jeho hlavní oblouk s elipsovitou klenbou má rozpětí 74,6 a vzepětí 17,5 metru. Krajní pole mají půlkruhovou klenbu a po jejich stranách vedou schody ke břehům řeky Ohře. Slouží pouze pro osobní automobily. Těžší vozidla musí používat okružní komunikaci kolem města, která převádí silnici číslo 6 přes nový obloukový most postavený v roce 1975 severně od Lokte.