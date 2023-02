„Vyrazil jsem skládat tak trochu na samotku, napsat playlist na Eden, dodělat texty, ale nechal jsem v letadle počítač. To by ještě nebylo takové drama, protože bez počítače se dá v zásadě žít, ale já jsem v něm měl všechny texty za poslední půlrok. Jsem z toho úplně šílený, probíhá velká akce, volá se na ztráty a nálezy a tajně doufám, že někdo poctivý přijde a řekne hej, tady to máš. A jestli ne, tak mohu začít znova a všechna moje práce za půl roku padne vniveč,“ svěřil se zklamaně svým fanouškům zpěvák a dodal: „Je to oficiální, jsem ztracený.“

Ač je to v podstatě zázrak, nakonec vše dobře dopadlo a zpěvák má opět své texty ve svých rukou. Ztraceného zřejmě zachránilo to, že počítač zastrčil mezi sedačky tak, že si ho jen tak nikdo nevšiml, až když šli najisto a věděli, co a kde hledat. „Dámy a pánové, zázraky se dějí, a co si budeme povídat, mám tzv. z pr*ele kliku. Díky akční milé paní a jejímu kolegovi se počítač našel po několika dnech v letadle v Egyptě. Tak skvěle jsem ho tam schoval. Chci od srdce poděkovat všem zúčastněným a pozval jsem je za to do Edenu na koncert. Mimochodem paní prý nesehnala lístky, a tak se kruh uzavřel. Děkuju i všem ostatním. Přišly mi stovky zpráv s nápady, jak by se to dalo vyřešit, a s různými kontakty. Hned se mi ten svět zdá hezčí, když si lidi takhle pomáhají, a odteď si dám pozor, to mi věřte,“ jásal radostně zpěvák.

