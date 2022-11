Podle meteorologů je říjen i začátek listopadu tak výrazně teplý, že zima nedorazí ani do hor. I tento celý týden bylo nadprůměrně teplé počasí s minimem srážek.

"Za deset let přijel Martin na bílém koni v našem regionu pouze jedenkrát a jednou to byl jen malý náznak. Samozřejmě jinak tomu bylo na Božím Daru a jinak v Karlových Varech. Letos nebude v pátek sníh nikde. Na západě Čech je totiž přímořská část Evropy. Zbytek republiky je takzvaná pevninská část. To, že Martin nepřijede, není tedy nic výjimečného," říká Rudolf Kovařík ze Šindelové, který pozoruje počasí, faunu i floru už dlouhých 48 let. Příchod zimy a chladného počasí alespoň do hor je tak zatím v nedohlednu. "Do 18. listopadu sníh neočekávejme. Některé modely naznačují ochlazení kolem 17. listopadu. Sníh by tak mohl napadnout až v třetí dekádě listopadu, a to na horách," konstatoval Kovařík. Zároveň dodal, že listopadové počasí je zrádné hlavně pro řidiče. "Pokud pojedete z Karlových Varů do Německa, musíte počítat s tím, že v krajském městě bude pošmourno, v Jáchymově mlha, v Abertamech může být námraza a na Božím Daru sucho," dodal Kovařík.

V pátek se podle meteorologů do střední Evropy rozšíří tlaková výše, kolem které k nám začne zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch. To povede k obnovení inverzního rázu počasí, pro nějž je charakteristické minimum srážek a tvorba mlh nebo nízké oblačnosti, které se mohou udržet i po celý den, ale i slunečno v místech, kde se mlhy rozpustí nebo vůbec nevytvoří.