"Do soutěže se nakonec přihlásil pouze jeden uchazeč. Původně se rýsovali tři, jenomže jeden se vůbec nepřihlásil, druhý nedodal podklady, a tak zůstal jen jeden. Chceme, aby se objekt dal rychle do provozu, a proto vyhlašujeme nové řízení," informovala primátorka.

Město si kvůli prodeji nechalo udělat znalecký posudek, podle něhož má Trocnov minimální hodnotu 56 milionů korun. "Máme nějakou vizi, kolik bychom chtěli za Trocnov získat, ale to pochopitelně prozrazovat nebudeme," poznamenala Pfeffer Ferklová.

Prodej bývalého sanatoria přichází v době pandemie, kdy je řada nemovitostí v lázeňském centru na prodej či k pronájmu a své nové provozovatele hledají mnohdy už řadu měsíců. Ještě v srpnu roku 2020 přitom prodej stejní karlovarští radní odmítli právě s odůvodněním, že na to není vhodná chvíle. "V současné době se prodej tohoto sanatoria městu nevyplatí. Dostali jsme nabídku, abychom zveřejnili záměr na prodej Trocnova, ovšem rada tuto nabídku neschválila. Máme nadále zájem sanatorium pronajmout. Výběrové řízení plánujeme na příští rok,“ uvedla primátorka v létě roku 2020 s dovětkem, že situace v lázeňství není ideální, cestovní ruch se potýká s důsledky koronavirové krize, a doba na prodej tak není vhodná.

Jenomže právě i za těchto okolností vedení města obrátilo svůj postoj o 180 stupňů, a vloni na podzim radní rozhodli o prodeji. "Ano, víme, že situace na trhu nemovitostí v Karlových Varech není dobrá a víme, že v lázeňském území je řada domů na prodej. Trocnov ale potřebuje rekonstrukci a město na to peníze nemá. Přiznáváme, že se o náš majetek staráme špatně a domy nám padají na hlavu, protože město nemá zkrátka dostatek investičních prostředků. Prodej je jedinou možností, jak to řešit," konstatovala nyní Pfeffer Ferklová.

V minulosti například vedení magistrátu uvažovalo o tom, že by Trocnov sloužil jako ubytovací kapacity pro Alžbětiny Lázně, jenomže tento záměr nevyšel. Ten se řešil vloni v červnu, kdy město nechtělo slyšet ani pronájmu, natož prodeji, a chtělo Trocnov provozovat samo.

Podle primátorky je sice interiér bývalého sanatoria zachovalý, rekonstrukci ale potřebuje exteriér. "Pokoje ve špatném stavu nejsou, ale zvenku je dům potřeba opravit," vysvětlovala s tím, že možností, jak vilu využít, je málo. "Rozparcelovat to na byty není z dispozičního hlediska možné. Zřejmě by to mohla využívat škola. Tak mě napadá, že třeba kdyby u nás působila Kent State Univerzity, tak by to mohla mít jako ubytování a pokud by Trocnov opravila, my bychom jí odpustili i nájem," dodala primátorka.

Opoziční Piráti včera zároveň informovali, že iniciovali petici proti prodeji Trocnova. "Od posledního jednání zastupitelstva upozorňujeme na další díl rozprodeje městského majetku současným vedením Karlových Varů - prodej budovy Sanatoria Trocnov. Odprodej této chráněné kulturní památky je o to překvapivější, neboť ještě před rokem tento krok primátorka Ferklová vylučovala. Teprve nyní, na začátku roku 2022 jsme se dozvěděli, že Trocnov se prý městu nevyplatí provozovat a bylo by potřeba nainvestovat velké finanční prostředky. Proto je tedy nejlepší se ho zbavit. Trocnov jsme se tedy rozhodli sami navštívit a na vlastní oči se přesvědčit, zda je v tak špatném technickém stavu, jak vedení města líčí. A byli jsme příjemně překvapeni. Ačkoliv stavba rozhodně nezáří novotou a rekonstrukce bude potřeba, máme za to, že prodej by byl pro město stále nevýhodný," komentovali své rozhodnutí Piráti.

Trocnov se otevřel v roce 1899 na základě podnětu evangelického pastora Camilla Fellera, který přesvědčil tehdejší městskou radu o potřebě postavit hospic v lukrativní lokalitě zvané Westend, kde v té době byly postaveny dva boží stánky - anglikánský kostel sv. Lukáše a pravoslavného chrám sv. Petra a Pavla.