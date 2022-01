Dle nového ceníku podraží jedna jízda o pětikorunu na současných 25 korun. Kdo bude platit bankovní kartou, musí počítat s cenou 15 korun oproti loňským 12. Zdražily i časové jízdenky. Třicetidenní šla nahoru o stokorunu na nynějších 400 korun. Devadesátidenní pak vyjde na rovnou tisícikorunu, což je nárůst oproti loňsku o 200 korun.

I přes toto navýšení města musí MHD dotovat. V případě Sokolova je to letos 13,7 milionu korun. Vloni to bylo zhruba 10 milionů. Dopravci argumentují zvyšujícími se náklady na pohonné hmoty, náhradní díly či mzdy zaměstnanců. Ligneta provozuje MHD v Sokolově a přilehlých obcích od ledna 2019. MHD zajíždí i do Březové, Lomnice, Citic, Těšovic, Svatavy a Dolního Rychnova. I tyto obce na provoz MHD přispívají.

"V době prudkého zdražování a vysoké inflace si dovolujeme oznámit, že pro rok 2022 v Chebu neroste cena jízdného v MHD," řekl starosta Chebu Antonín Jalovec. Je zachován například i dosavadní ceník služeb Senior taxi či taxi odpad a mnoho dalších služeb, které provozuje město.

Zvedat jízdné nebudou ani v krajském městě. Podle náměstka karlovarské primátorky Tomáše Trtka zůstane kompletní servis karlovarským cestujícím za nezvýšené ceny i v roce 2022. Všechna města provoz svých MHD dotují.