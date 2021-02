Když se před pěti měsíci dozvěděla Klára V., že její partner spáchal zločin a půjde do vězení, byla těhotná. Dceru porodila už jako partnerka muže, který ve vazbě čekal na soud. Kompletní rodina se od té doby ještě nikdy nesetkala. „Dceru druh na vlastní oči ještě neviděl, všechny možnosti jak je seznámit nebyly možné kvůli opatřením,“ popisuje.

Ilustrační foto. | Foto: Profimedia.cz

Ještě před nástupem muže do vězení viděla Klára možnost v krátkém setkání otce a novorozeněte u soudu. „Když měl partner soud, chtěla jsem jít do soudní síně podpořit ho a alespoň na dálku mu dceru ukázat. Přestože se jednalo o veřejné líčení a soudce jsem o kontakt požádala, nebylo to kvůli epidemie možné,“ vzpomíná Klára V.