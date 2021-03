Kremační pec v krematoriu v Karlových Varech, jediném v Karlovarském kraji, je odstavena. Poruchu zařízení potvrdil mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

"Nyní jsme v kontaktu s firmou, která zde pec instalovala a jednáme o rychlé opravě," uvedl Jiří Kopál. Kolik bude oprava stát, to zatím neupřesnil. "To musí zjistiti technici," doplnil. Kremační pec měla být původně odstavena podle plánu na konci února, ale pouze na dva dny. A to kvůli běžné kontrole zařízení. Porucha pece ale odstávku zdrží, podle mluvčího magistrát přibližně na týden, ale nevylučuje ani delší prodlevu. "Budeme se snažit o co nejrychlejší nápravu. Teď budeme vozit nebožtíky do těch krematorií, kde bude volno. Předpokládáme, že smuteční obřady a rozloučení se v krematoriu konat budou," dodal mluvčí.