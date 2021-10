Řeč je o Českých korunovačních klenotech. Hrad Loket proto připravil jedinečnou putovní výstavu České korunovační klenoty na dosah, která návštěvníkům umožní tento unikátní poklad do detailu poznat a zároveň si i bez jakéhokoliv rušení prohlédnout jejich mistrovské repliky. Výstavu umístili v nově zrekonstruovaných prostorách Severního paláce hradu, které byly doposud nepřístupné veřejnosti.

Mistrovskou repliku korunovačních klenotů a meče je výjimečně možné vidět také s replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích setká na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem.

Výstava si klade za cíl oslovit statisíce návštěvníků, kteří dostanou možnost poznat velkou část naší úžasné historie a zažít něco zcela mimořádného a neopakovatelného.

"Výstava se nachází v prostorách Severního paláce, které dosud nebyly zpřístupněny veřejnosti a které jsme rekonstruovali v roce 2020. Byli zde položeny nové dřevěné podlahy, byl osazen dřevěný strop a letos probíhaly díky podpoře Karlovarského kraje restaurátorské práce v takzvané Šlikovské kapli. Tam jsou umístěny nejvzácnější předměty sbírky," říká ředitelka hradu Jana Těžká.

Při středeční podvečerní vernisáži měli návštěvníci možnost zasvěceného výkladu od kurátora výstavy Petra Lukase. Ten jim přiblížil historii korunovací i střípky, které se ke korunovačním klenotům vážou. "Svatováclavská koruna je symbolem české státnosti, proti nepřátelům ji chrání kletba. Komu prý tento klenot spočine na hlavě neoprávněně, do roka zemře. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich si v roce 1941 korunu nasadil sám a nedlouho poté skutečně zemřel. Co se však málo ví je fakt, že si údajně nasadil korunu i jeho starší syn a zemřel také a to pod koly automobilu pod který vjel na kole," říká Lukas.

Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři Jiří Urban. Ten realizoval šperky například. pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské a lombardské koruny.

Kromě Jiřího Urbana se na výrobě replik podíleli i manželé Blanka a Matúš Cepkovi, působící na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kteří se postarali o výrobu královského žezla. Manželé Cepkovi získali pověst naprostých špiček oboru a s panem Urbanem spolupracují pravidelně. Například mu pomáhali při vytvoření světově nejdokonalejší kopie císařské koruny Svaté říše římské.

O výrobu kopie Svatováclavského meče se postaral mečíř Patrick Bárta.

Celá výstava bude návštěvníkům přístupná denně dle otevíracích hodin hradu od čtvrtka 7.října do konce března příštího roku. K běžnému vstupnému hradu si zájemci o tuto jedinečnou výstavu připlatí 40 korun.