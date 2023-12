Papež se ve sklárně vyrábí ručně, pomocí stejných technik jako v době svého zrodu. Křišťálové výrobky sklárny Moser jsou velmi oblíbeným darem i při papežských návštěvách Česka. Již při první v roce 1990 v Československu daroval prezident Václav Havel Janu Pavlu II. sklo z Moseru. "V roce 1923 přivezl Leo Moser, syn zakladatele sklárny, do Vatikánu křišťálový nápojový soubor pro 24 osob a daroval ho tehdejšímu papeži Piovi XI. Celý soubor čítal 218 kusů a každý z nich byl ozdoben rytým papežským znakem. Dar prezentoval mistrnou ruční práci karlovarských sklářů, ale byl i pokorným a sympatickým gestem v nelehké době. Papež Pius XI., který zastával svůj úřad v letech 1922 až 1939, opakovaně varoval před nacismem i komunismem, které tragicky poznamenaly životy milionů lidí," uvedla Barbora Vondalová z firmy Moser.

Nápojová kolekce Papež, která se vyrábí ve sklárně Moser od roku 1916 dodnes, a to ručně, pomocí stejných technik jako v době svého zrodu. „Příběh přetlumočil papeži Františkovi velvyslanec České republiky při Svatém stolci Václav Kolaja, který mě při audienci na Svatopetrském náměstí doprovázel. Papež František si ho se zájmem vyslechl, dar ho potěšil a poděkoval za něj. Velmi na mě zapůsobila jeho srdečná lidská reakce, když se s úsměvem dotázal, zda karafa je vhodná na víno,“ řekl Pavel Mencl.

Sklo z Moseru je také oblíbeným darem při papežských návštěvách České republiky. V roce 1990 jím obdaroval prezident Václav Havel papeže Jana Pavla II., který přijel do Československa na svoji první návštěvu. Sklářský výtvarník Karel Bečvář vzpomínal, jak před papežskou návštěvou do Karlových Varů přijeli poslové z prezidentské kanceláře a padlo jim do oka jeho dílo, broušený křišťál s rytinou Poslední večeře Páně. Při další návštěvě papeže Jana Pavla II. v České republice v roce 1997 mu Václav Havel předal opět dar z Moseru. Na prezidentovo přání pro tuto příležitost vyrobili ve sklárně křišťálový kříž podle návrhu již osvědčeného Karla Bečváře.

Sklem z Moseru byl několikrát obdarován i papež Benedikt XVI. V roce 2005 mu olomoucký arcibiskup Jan Graubner předal křišťálový kříž, navržený výtvarníkem sklárny Jiřím Rydlem. Další dary z Moseru dostal papež Benedikt XVI. při své návštěvě České republiky v roce 2009. Prezidentský pár Václav a Livia Klausovi mu darovali mísu a dva svícny z kolekce Splendid, která se v Moseru vyrábí od roku 1911. Tehdejší premiér Jan Fischer Svatého otce zase obdaroval křišťálovým křížem, zhotoveným v Moseru podle návrhu Lukáše Jabůrka. Originální kříž, který měl připomínat moderní kostel, byl posázen 636 českými granáty, byl dokonale vybroušený a nádherně odrážel světlo," uzavřela Barbora Vondalová.