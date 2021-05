V nevelké Svatavě je řada mostů a lávek, a někteří jí dokonce přezdívají, s trochou nadsázky, Benátky Sokolovska.

Most s pisoárem je unikátem. | Foto: Foto: Městys Svatava

Na nevelkou rozlohu obce jich má osm. Mezi tamními mosty je i jeden unikát. Jde o historický skvost z roku 1912, most s pisoárem. Pisoár dokonce fungoval ještě asi do roku 1970 jako veřejný. Nyní zůstalo zázemí zřejmě výběrčího už jen jako památka na doby minulé. Most sice není vyhlášen technickou kulturní památkou, ale je zařazený mezi zajímavé technické dopravní stavby v regionu.