Dobrou zprávu má vedení Karlovarského kraje pro obyvatele karlovarského Poohří. Most u Šemnice, který je od léta kvůli havarijnímu stavu uzavřen, nechá opravit. Nebylo totiž jisté, zda k obnovení spojky obou břehů vůbec dojde. Například se uvažovalo, že se ponechá jen pro pěší a cyklisty.

"Most opravíme. Jde o strategickou komunikaci, kterou využívají místní pro překonání řeky," uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš.

Náklady na opravu mostu jsou odhadovány na 18 milionů korun. Šestnáct dá kraj, zbývající dva miliony krajská správa a údržba silnic. "Chtěli bychom celou akci zvládnout během příštího roku. Teď nás čeká schvalování rozpočtu, pak bychom vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele. Byl bych velice rád, kdyby se na jaře s opravou začalo. Součástí opravy bude nový chodník. Celková šířka mostovky tak nově bude 4,2 metru," poznamenal Bureš.

V současnosti slouží most jen pro pěší a cyklisty, další využití pro vozidla statici zakázali. Strategický most byl přitom postaven jen jako provizorium po druhé světové válce a sloužit měl jen patnáct let. Na jeho velmi špatném stavu se podepsaly i kamiony, které měly na most zákaz vjezdu, ale řidiči nařízení nedodržovali.

Své o tom ví rodina Nývltových, která bydlí nedaleko a opakovaně na porušování ze strany kamioňáků upozorňovala dotčené orgány. "Velkým a dodnes přetrvávajícím problémem, a to nejen pro nás, je téměř 70 let provizorní most, který byl velmi hlučný a neustále se jenom látá a ještě přivádí do osady velká těžká vozidla. Roky se již připravuje a slibuje výstavba nového mostu mimo naši osadu, což by nám velmi ulehčilo život, ale neustále slyšíme, jak ze strany obce Šemnice, ale především ze strany krajského úřadu jenom plané sliby," stěžovali si opakovaně Nývltovi, kteří mají k dispozici bohatou fotogalerii hříšných kamioňáků.

S neukázněnými řidiči si ale kraj příliš neporadí. "Uvažovali jsme o tom, že bychom u odbočky od Boru nechali instalovat rampu s řetízky, díky níž řidiči poznají, že budou moc po mostě projet. Dopravní policie nám to ale zamítla," vysvětlil náměstek Bureš, kterého také Nývltovi kvůli mostu opakovaně kontaktovali. "S kamiony bohužel nic neuděláme. Doporučil jsem panu Nývltovi, aby své podněty podávali už výhradně jen policii," dodal Bureš.