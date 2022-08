Oprava dvou strategických mostů na hlavním tahu z Karlových Varů do Plzně poblíž obce Kfely na Karlovarsku se značně komplikuje. A už dnes je jasné, že do konce letošního roku, kdy měla tato akce termín, hotová nebude. To je velkou překážkou pro řidiče, kteří musí kvůli rekonstrukci jezdit přes objízdnou trasu. Cesta mezi Karlovými Vary a Plzní se tak dost prodlužuje. Majitel komunikace, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), řeší nyní opravdu vážné problémy. Na vině je firma Raeder & Falge, která má opravu na starosti. Ta se totiž dostala do finančních problémů a soud s ní zahájil insolvenční řízení. S ŘSD navíc přestala naprosto komunikovat a rozbourané stanoviště opustila. To vše nastalo v momentu, kdy takové zakázky musí být dostatečně zajištěné i materiálně, protože je nedostatek stavebního zboží na trhu kvůli krizi.

Zdroj: Jana Kopecká

"Je to velký problém. A nejde přitom o jedinou zakázku, kterou má s ŘSD tato firma uzavřenou. Napříč republikou jde o desítky staveb. Nejen my tak kvůli ní nyní řešíme nemalé komplikace. Firma má navíc nasmlouvaných mnoho dodavatelů, kteří přijíždějí do Kfel a stěžují si, že nedostali zaplaceno," hlásil Jiří Baloun z karlovarské pobočky ŘSD.

Pobočka už dostala od generálního ředitelství určité noty, jak postupovat. V úterý 9. srpna má přijet vedení. "S generálním ředitelstvím budeme řešit především situaci, která nás čeká v zimě. Na zimní období totiž objížďka Kfel dělaná není," konstatoval Baloun.

ŘSD si tak nyní kvůli komplikacím se zhotovitelem musí zodpovědět dvě důležité otázky - co bude s rozestavěnou stavbou a kudy povede doprava, protože mosty do konce roku stát nebudou. "Firma s námi nekomunikuje. My přitom s ní potřebujeme ukončit stávající smlouvu, ale bez jejího podpisu to nelze. Není vůbec reálné, abychom nyní stihli vypsat na tuto zakázku nové výběrové řízení. Na komunikaci jsou přitom dvě obrovské díry, nedá se tudy jezdit, mosty jsou odstrojené. Objízdnou trasu jsme provizorně řešili jen na letní období pro osobní vozidla, nákladní tudy jezdit nemohou. Na zimní měsíce tato komunikace ale stačit nebude, není pro to konstruovaná. V úterý nám proto odborníci řeknou, zda za nějakých okolností budeme moci stávající objízdnou komunikaci využít i během zimy a nebo se bude muset zvolit jiná trasa. O variantě, že by se jezdilo přes Bochov, nechci vůbec uvažovat," posteskl si vedoucí provozního úseku Baloun.

Dalším oříškem bude rozhodnout, co nastane s rozestavěnou akcí. Zakázka na oba mosty stála přes 50 milionů korun bez DPH a práce jsou hotovy tak z poloviny. "Nabízí se možnost stavbu zakonzervovat a na jaře pokračovat s novým zhotovitelem. Jenomže tam zůstala obnažená předpjatá lana, která jsou už nyní vystavená dešti. Musí se proto spočítat, kolik by zakonzervování stavby stálo. Je totiž možné, že by nakonec bylo levnější dosavadní dílo zbourat a začít na jaře zcela od začátku," nastínil možné postupy vedoucí provozního úseku.

Kdo vícenáklady zaplatí, je velkým otazníkem. Podle Balouna se totiž ŘSD určitě přidá na seznam věřitelů, získat peníze zpět ale rozhodně nebude jednoduché. Redakce se snažila získat vyjádření od vedení firmy Raeder & Falge. Stavbyvedoucí Jiří Petkov potvrdil velké potíže. "I já jsem ale řadový zaměstnanec, s nimiž vedení přestalo komunikovat. Dva měsíce jsme nedostali výplatu. Odejít ale nemůžeme, i když bychom chtěli, jsme stále zaměstnaní u Raeder & Falge. Údajně dostáváme 80 procent platu, to je ovšem lež. Snad budeme moci skončit k 15. srpnu," reagoval stavbyvedoucí Petkov a pokračoval: "Firma má velké zakázky po celé republice. U Kladna na hlavním tahu rozdělala most, opravuje školy. Na základní škole v Praze Dejvicích mají třeba sundané střechy a vybourané kuchyně. Do toho se mají už za pár dnů vrátit děti?"