Ti tráví na motorkách mnoho času. V běžném silničním provozu však minimálně. Oba dva totiž propadli sportu zvanému Stuntriding čili motokaskadérství.

"Snažíme se jezdit celý rok, ale v našich končinách to není jednoduché. Konečně dorazilo jaro a příjemnější teploty. Dá totiž trénovat mnohem lépe. Nemrznou tolik prsty, motorka a především gumy fungují přesně jak mají. Teď makáme a trénink směřujeme hlavně na srpnové Mistrovství světa v Ostravě," řekl Jaroslav Sloboda, který doufá, že se závody uskuteční. O jedny březnové letos v Brně už přišli, kvůli vládním omezením.

S Ostravou už má Tobiáš zkušenosti. "Už jsme tam jednou zkoušel jezdit s tátou. Bylo to super," říká mladý jezdec. "Měl v Ostravě vystoupení a v šesti letech sklidil velký úspěch. Tak teď musí pořádně trénovat aby ukázal progres," říká otec v roli trenéra. Sám ví o čem mluví. Tomuto sportu se věnuje několik let. Baví mě to a naplňuje. Teď už jen budu pomalu předávat rady synovi. Je mu čerstvě sedm let a je to malý šílenec. Mohl by to jednou dotáhnout daleko, ale čeká nás ještě strašně moc práce," starší z jezdců.

Letošní rok je pro sedmiletého Tobiáše velkou změnou. Přesedlal totiž na nový stroj. "Minulý rok měl Tobiáš rok obsahově padesátku v automatu. Teď má pětaosmdesátku a navíc s řazením. Vloni už měl pár jízd po zadním kole. A letos na tom chceme víc zapracovat. Je to základ tohohle sportu," konstatuje otec.

Ten prozradil i to, jak je koníček časově a finančně náročný. "Do budoucna budeme muset sehnat sponzory, protože každý motorsport je finančně náročný. Na motorce jezdí i manželka a podporuje mě i syna. Je opravdu velmi tolerantní, když se někdy moc nevidíme, protože trávím čas v garáži nebo trénuji," dodal Sloboda.