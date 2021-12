Při jejich zrodu mnoho lidé nevěřícně kroutilo hlavou a nedokázalo si představit, že by je město dotáhlo do konce. Ale stalo se. Podle starosty musí podobné vize a sny vznikat takzvaně odspodu. O tom, že se podařily, svědčí nejen řada ocenění na republikové úrovni, ale také fakt, že slouží hlavně lidem. Ti zdejší lokalitu vyhledávají k bydlení a obec se jim snaží vyjít vstříc.

Miroslav Bouda působí v komunální politice téměř třicet let. od roku 1998 je pak starostou. Svůj čas a energii věnuje nejen rozvoji města, ale i malých přidružených obcí. Ve své práci klade důraz na potřeby obyvatel a na rozvoj komunitního a spolkového života. Zasloužil se také o obnovu tradic. Za jeho působení obec zrealizovala mnoho investičních akcí, z nichž některé vyčnívají nad ostatní. Příkladem je multifunkční centrum, které využívají lidé z celého okolí.

Jak kulturně sportovní stánek vznikal?

Bylo to těžké. Kdo komunikuje s lidmi kolem regionálních operačních programů, ví, o čem mluvím.

Nemovitost se po rekonstrukci spojila s moderním sportovním stánkem a vytvořil tak jeden celek. V budově je velký a malý kinosál, divadelní scéna, konferenční sál, knihovna a projekt nezapomnělo se ani na zázemí s občerstvením. Pro Březovou je podobné centrum výhra a úspěch, ale také obrovská zodpovědnost. Máme velkou výhodu oproti ostatním obcím. U nás kulturní a sportovní činnost vždy žila a žije.

I nový březovský hřbitov je unikát, souhlasíte?

Vznikl teprve před pár lety jako zcela nový, což je v našem regionu naprosto ojedinělé. Modlitbu pro vysvěcení nového hřbitova si musel oprášit i farář, protože se nedělá každý den. Výstavba areálu trvala několik let. Došlo zde k vybudování komunikací, odvodnění ploch, vyrovnání terénními schodišti ze žulových stupňů, osvětlení areálu, členění vlastní plochy hřbitova do sektorů a dalšímu. A dominantou je hřbitovní kaple v irském stylu. Březová ji nechce mít jen jako smuteční prostor. Sloužit nebude pouze smutečním obřadům, ale také k různým společenským akcím. Výstavy či připomínka historie Březové, která je poměrně mladá, dále komorní koncerty nebo setkání při Dušičkách.

Krejcarová lávka přes řeku Ohři má svou dominantu

Snem byla i kaple v irském stylu, která je realitou a líbí se i jinde

Dřív to byl jen takový sen, jehož pouhá studie mi ležela v šuplíku. Poté však přišel na řadu projekt nové hřbitovní kaple a nakonec se objevili i první dělníci. Dnes multifunkční kaple v irském kamenném stylu stojí a ví o ni celá Česká republika. Projekt se totiž stal absolutním vítězem soutěže Komunální projekt nejen ve své kategorii, ale i celkově. Březovský nápad uspěl mezi pěti sty konkurenty.

Březová láká lidi k bydlení, proč?

Po druhé světové válce bylo v Březové na Sokolovsku sotva dvacet čísel popisných. Dnes město zaznamenává rozmach a poptávka po stavebních parcelách roste strmě vzhůru. Město proto vynakládá milionové prostředky na přípravu stavebních parcel, které poté nabízí a zájem je obrovský. Parcely na výsluní zmizely hned a dnes tu stojí rodinné domky. Chystáme druhou etapu zasíťování parcel. Je tu nízká kriminalita a dostupnost všech služeb, včetně zdravotnictví, pošty či Městské hromadné dopravy, která město spojuje se sousedním Sokolovem. Navíc se téměř všichni známe. Jste v přírodě a přitom ve městě. Ceny za přípravu parcel nejsou malé, ale přesto zaznamenáváme nebývalý zájem zde bydlet. Snažíme se dodržovat i staročeské tradice jenž jsou mezi lidmi velmi oblíbené. Beru to vše jako jakési vysvědčení pro mě a kolegy na úřadě, že zde děláme svou práci dobře. Mám i štěstí na dobré spolupracovníky, bez nichž by to nešlo.

Pomáhají vám jistě jak dotace tak nadstandardní příjmy z nedaleké skládky?

Ano. peníze ale musíte umět smysluplně využít. Naše projekty souvisí nejen s místními lidmi, ale s životem lidé z celého regionu. K výše zmíněným projektům nesmíme zapomínat na přidružené obce, kde to po letech začíná zase žít. Zapomenout nesmíme ani zdejší sportovce. Naši fotbalisté hrají divizi, což je v tak malém městě ojedinělé. Na své si přijdou i ostatní sportovci a unikátní jsou i mistrovství světa v biketrialu nebo střelbě z praku, které pořádáme. Přesto nesmíme při územním plánu zapomínat na to, že bude docházet k útlumu peněz za skládkovné a hledat další finanční možnosti. Co se týká dotací, je zde neskutečná byrokracie a podmínky jsou tak tvrdé a striktní, že vás projekt může nakonec vyjít dráž, než když si ho postavíte z vlastních peněz.

Přesto, máte v hlavě nebo šuplíku další vize, sny?

Snů mám mnoho. Jedním z nich je volnočasové, sportovní a kulturní centrum v areálu bývalého a v současnosti už zdevastovaného zámku v Kostelní Bříze. Máme studii, která je připravena k diskuzi. Areál by nebyl nic megalomanského. Ubytování by v něm našlo pár desítek lidí. Chybět by nesměla multifunkčnost. Velká hala pro společenské akce, koncerty, sportoviště, parkování, stojánky pro kempová auta, vodní plochy, prostory pro koně a chtěli bychom zde i muzeum zaniklých obcí. Město areál vlastní a muselo by najít investora, který by se do stavby pustil s ním. Připraveno může být několik verzí i úspornějších. Dalším je využít zdejší nádhernou krajinu k turistickému využití. Do toho nesmíme zapomínat na řadu dalších investičních akcí, které usnadní život místním.

Máte nějaký recept jak dalších projektů a snů dosáhnout?

Starosta musí být mezi lidmi a umět jim naslouchat. také je třeba pečlivě plánovat na desítky let dopředu. Byli jsme jedni z prvních, kteří měli dlouhodobé studie zpracované už v roce 1991. Chtěli jsme vždy mít program rozvoje města a jeho integrovaných vesniček. Začínali jsme pokaždé y od píky. Projekty musí vznikat odspodu. Musíte umět lidem nejen naslouchat, ale jako správný vizionář je i přesvědčit o smyslu těchto projektů.