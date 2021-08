"Ve středu 25. srpna přišel za policisty do Mobilního komunikačního a informačního centra muž s prosbou o provedení orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Tu chtěl provést preventivně před svým odjezdem z Karlových Varů. Zkouška vyšla s pozitivním výsledkem přes tři promile. Muž tak za volant neusedl, naopak si svou návštěvu na filmovém festivalu prodloužil,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Kromě toho policisté řešili i výtržnictví. "Ve čtvrtek 26. srpna fyzicky napadl v nočních hodinách šestadvacetiletý muž ze Sokolovska před vchodem do jednoho z restauračních zařízení v Karlových Varech před asi dvacítkou lidí teprve osmnáctiletého mladíka z Prahy. Nejdříve ho kopnul do břicha a následně pěstí udeřil do obličeje. Dalšímu napadení zabránila přivolaná policejní hlídka. Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky," upřesnil mluvčí.

Během 55. ročníku festivalu standardně řešili policisté také několik oznámení, která se týkala rušení nočního klidu či drobných krádeží a ztrát. "Během festivalu lidé nejčastěji ztrácejí mobilní telefony či peněženky. Nejinak tomu bylo i letos," doplnil mluvčí Kopřiva.

Podle velitele městských strážníků Marcela Vlasáka mohl být za klidnějším průběhem letošního festivalu i fakt, že se nekonal na začátku července, na kdy přicházejí dva státní svátky a do Karlových Varů tak přijíždí mnohem více lidí. "Ale během zahajovacího i závěrečného víkendu přijelo i tak mnoho návštěvníků, což bylo patrné na zaplněných parkovištích u Dolního nádraží či v podzemních garážích na náměstí Dr. Horákové," konstatoval velitel Vlasák.

Právě problém s parkováním byl podle něj jednou z největších komplikací během festivalu. Město trápí absence záchytných parkovišť, což ještě více umocňuje rekonstrukce prostranství Městské tržnice či areálu zvaném KOME. "Osobní doprava převládá, každý se chce do města dostat autem a mnohdy sobecky parkuje kdekoliv, kde se dá," poznamenal Vlasák.

Na zahájení a zakončení bylo nasazeno kolem třiceti strážníků. Nejkomplikovanější a nejnáročnější byla podle jejich velitele asistence při příchodu Johnnyho Deppa do Thermalu, kde bylo velké množství fanoušků, resp. fanynek. Jak ale uzavřel mluvčí záchranné služby Radek Hes, naštěstí nikdo nezkolaboval, a tak zde záchranná služba nemusela zasahovat.